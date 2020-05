ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Το CollegeLink, η μεγαλύτερη recruiting πλατφόρμα στην Ελλάδα με ειδίκευση σε entry level θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας Ε.Λ.Κ.Ε. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) διοργάνωσαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 το StartUp Career Day στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαπανεπιστημιακή συνάντηση 41 επιτυχημένων ελληνικών StartUp εταιρειών με περισσότερους από 350 υποψηφίους που θα αποτελέσουν τη νέα γενιά των στελεχών τους.

Εκεί, περισσότεροι από 350 φοιτητές και απόφοιτοι των τριών κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας πραγματοποίησαν εποικοδομητικές συναντήσεις, αντάλλαξαν απόψεις και βιογραφικά με 41 επιτυχημένες ελληνικές StartUp εταιρείες που αναζητούσαν τους επόμενους συνεργάτες τους.

Παράλληλα, δέχτηκαν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα σύνταξης του βιογραφικού τους σημειώματος από εξειδικευμένους συμβούλους των εταιρειών CollegeLink και Career in Progress, ενώ συνάντησαν και εκπροσώπους από φοιτητικούς οργανισμούς (ThinkBiz, Job Fair Athens, TedxAuAthens και TedxAUEB) και ενημερώθηκαν για το έργο και τις ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας σε αυτούς.

Το Reader μίλησε με εκπροσώπους του CollegeLink, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία που διαδραμάτισε η καλή συνεργασία για την επιτυχία του πρώτου StartUp Career Day, ενώ εξήγησαν, μεταξύ άλλων, γιατί είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται τέτοια events, τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τις επιχειρήσεις.

-Το StartUp Career Day ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;

Ενώ, πολλοί μιλάνε για τρίπτυχα επιτυχίας, εμείς πιστεύουμε ότι η επιτυχία της συγκεκριμένης εκδήλωσης μας, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε έναν λόγο που αντικατοπτρίζει πλήρως και την εταιρική μας κουλτούρα: τη συνεργασία.

Με συνεργασία, πρώτα εσωτερική και έπειτα εξωτερική με τους συνεργάτες μας, δημιουργούνται οι πρωτότυπες ιδέες, οι καλές σχέσεις - επαγγελματικές και φιλικές - η όμορφη ατμόσφαιρα και τελικά το πρώτο διαπανεπιστημιακό StartUp Career Day με τη συμμετοχή 41 ελληνικών StartUp εταιρειών και 350 υποψηφίων.

Για να πάρετε, μάλιστα, μια γεύση από την αγορά των startup, να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες που συμμετείχαν στο φετινό StartUp Career Day ήταν οι RoadCube (Platinum Sponsor), Workable, doctoranytime, blueground, quintessential, accusonus, Linked Business, OKTO (Gold Sponsor), Convert Group, insurancemarket, Hack the Box, FoodOxys, bespot, Plum FinTech, Orfium, Keeano, modulus, rapidbounce, InAccel, Sentio Solutions, Zone Page, Campeon Gaming Partners, Helvia Technologies, Augmenta Agriculture Technologies PC (Silver Sponsors), ContactPigeon, giaola, Yuboto, Socital, a bit of Greece, trust and use, eventora, Drope BnB, enaleia, CYRUS P.C, Epignosis, AccessLab (Bronze Sponsor), SoccerHub, Workathlon, parkingstream, CityHotel55, inagros (Free Συμμετοχή).

-Πόσο σημαντικό είναι να πραγματοποιούνται τέτοια events και πόσο βοηθούν τους υποψήφιους και τις επιχειρήσεις;

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν εκδηλώσεις θεσμούς για την αγορά εργασίας και από εκείνες απορρέουν πολλαπλά οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για όλους τους υποψηφίους - είτε εκείνοι βρίσκονται σε ενεργή κατάσταση αναζήτησης εργασίας είτε όχι.

Από την μία πλευρά, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ενημερώσουν και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με υποψηφίους που ενδιαφέρονται για απασχόληση άμεσα και ειδάλλως μπορεί να είχαν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν από κοντά.

Από την άλλη πλευρά, όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να αρπάξουν την ευκαιρία και με την παρουσία τους σε αντίστοιχου είδους εκδηλώσεις να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στις διάφορες εταιρείες, να συζητήσουν την εμπειρία και τις δεξιότητές τους, αλλά πάνω από όλα να δημιουργήσουν σημαντικές επαγγελματικές σχέσεις. Να πραγματοποιήσουν, δηλαδή, το γνωστό σε όλους μας networking.

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να τονίσουμε σε όλους τους υποψηφίους εκεί έξω ότι ο σκοπός των Ημερών Καριέρας, δεν είναι μόνο να βρουν τη νέα τους δουλειά, αλλά μια μοναδική ευκαιρία να τεστάρουν τους εαυτούς τους σε πολλαπλά επίπεδα, όπως αυτό της συνέντευξης. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, η επίσκεψη τους στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις να αποσκοπεί πάντα στην εύρεση εργασίας. Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και η διεύρυνση του επαγγελματικού τους δικτύου είναι ένα εξίσου σημαντικό στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν και πολλές φορές ακόμη πιο σημαντικό και από το να βρουν εργασία.

-Οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους εταιρειών που αναζητούν τους επόμενους τους συνεργάτες. Παράλληλα όμως, έλαβαν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα σύνταξης του βιογραφικού τους. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι ένα καλό βιογραφικό για κάποιον που αναζητά εργασία;

Στην αγγλική, υπάρχει η γνωστή έκφραση don't judge a book by its cover. Αυτή, όμως, σίγουρα δεν ισχύει στην περίπτωση του βιογραφικού.

Για τους περισσότερους αιτούντες για εργασία, η δημιουργία ενός δημιουργικού και σωστά δομημένου βιογραφικού που αντικατοπτρίζει σύντομα και στοχευμένα τόσο τα επιτεύγματά τους όσο και την ίδια τους την προσωπικότητα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Παράλληλα, να σημειώσουμε ότι ένα καλό βιογραφικό σημείωμα, δεν αποτελεί μόνο το εισιτήριο των υποψηφίων για τις διάφορες θέσεις εργασίας, αλλά και για υποτροφίες, επιχορηγήσεις και πολλά ακόμη πλεονεκτήματα.

-Πιστεύετε ότι οι StartUp εταιρείες είναι το μέλλον;

Δε γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα αν οι startup εταιρείες είναι το μέλλον, αλλά είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι οι νέοι είναι το μέλλον των startup στην ελληνική αγορά εργασίας. Παρά τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας και οικονομία, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι όλο και περισσότεροι νέοι αναλαμβάνουν δράση και δημιουργούν τις δικές τους startup εταιρείες με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Μπορεί, πλέον, μεγάλο ποσοστό του νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας να αναζητά το επαγγελματικό του μέλλον στο εξωτερικό, αλλά όσοι νέοι επιλέγουν να παραμείνουν σε αυτή δεν το βάζουν κάτω και δεν συμβιβάζονται με τίποτα. Ο κλοιός της αγοράς εργασίας έχει στενέψει για τα καλά και η προσωπική - επαγγελματική τους εξέλιξη μέσα από τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων είναι πλέον - για τους περισσότερους - η μόνη επιλογή.

-Ποια είναι τα οφέλη που θα αποκομίσει ένας υποψήφιος αν ξεκινήσει την καριέρα του σε μια StartUp εταιρεία;

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι, σε περίπτωση που δοθεί η ευκαιρία σε κάποιον υποψήφιο να εργαστεί για μια startup εταιρεία - ανεξαρτήτως επαγγελματικού υπόβαθρου και πορείας πρέπει… να την αρπάξει από τα μαλλιά. Γιατί;

Η απασχόληση σε μια startup εταιρεία δικαίως χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένα mini MBA. Οποιoδήποτε και αν είναι το στάδιο ανάπτυξης μιας startup, οι εργαζόμενοι (εδώ θα έβαζα εργαζόμενοι αντί για υποψήφιοι) έχουν την ευκαιρία να έρθουν αντιμέτωποι, να βιώσουν και να κατανοήσουν εκ των έσω όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης σε καθημερινή βάση. Λαμβάνουν μέρος και έχουν άποψη για όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τις προσλήψεις, τον προϋπολογισμό, το business plan, την προώθηση ακόμα και για τη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας.

Ταυτόχρονα, σε μία startup εταιρεία, δεν ακολουθούνται απαραίτητα συγκεκριμένα πρωτόκολλα εργασίας, αλλά όλοι μαζί - μια δυνατή ομάδα - καλούμαστε να δοκιμάσουμε, να δημιουργήσουμε - και να ξαναδημιουργήσουμε - τα πάντα από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος αποκτά πολλαπλές δεξιότητες, γνώσεις σε διάφορα αντικείμενα και, πάνω από όλα, έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Έναν τρόπο σκέψης ελεύθερο, καινοτόμο και δημιουργικό!

-Πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η αγορά εργασίας; Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια;

Δεν θα ήταν παράτολμο να πούμε ότι η αγορά εργασίας, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, μοιάζει πάνω κάτω με μια ρευστή μάζα που αλλάζει και αναδιαμορφώνεται συνεχώς. Πέρα από την οικονομική κρίση που ταλανίζει κάθε χώρα σε διαφορετικά μεγέθη και επίπεδα, αλλά και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε αυτές - ιδιαίτερα για τις νέες ηλικίες, παρατηρούμε σίγουρα μια στροφή προς το digital κομμάτι όπου όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν σε αυτήν την ταχύτατα.

Μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι εξελίξεις που επέφερε ο νέος κορωνοϊός, αποτελούν ουσιαστικά μια μικρογραφία, μια γρήγορα επανάληψη όλων των αλλαγών που έχουν συμβεί στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Κληθήκαμε όλοι, από τη μια στιγμή στην άλλη, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε τεχνολογία υπάρχει εκεί έξω χωρίς, όμως, να είναι απαραίτητα κακό όλο αυτό. Αποκτήσαμε όλοι καινούριες δεξιότητες - σαν αυτή του remote working - και αυτή την τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, προκειμένου να επιβιώσουμε στην αγορά εργασίας . Προσαρμογή και αναπροσαρμογή με γνώμονα τις νέες τεχνολογίες.

-Τι συμβουλές θα δίνατε σε κάποιον που ξεκινά τώρα την αναζήτηση εργασίας;

Πιθανότητα, κάποιος υποψήφιος που πραγματοποιεί τώρα τα πρώτα του βήματα στο μονοπάτι που ονομάζεται αγορά εργασίας να μην γνωρίζει απόλυτα από που να αρχίσει και που να τελειώσει. Ωστόσο, το κλειδί για την επιτυχία του είναι, σίγουρα, να έχει τα μάτια του δεκατέσσερα και να λαμβάνει μεθοδικές, αλλά και σταθερές αποφάσεις.

Δηλαδή, η αρχή των πάντων είναι να αφιερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, ώστε να διαβάσει - είτε τον οδηγό καριέρας είτε τις τρέχουσες εξελίξεις και νέα πάνω στο αντικείμενό του. Κάθε πληροφορία, κάθε δράση ή σεμινάριο που μπορεί να συμμετέχει, κάθε προσπάθεια που θα καταβάλει για να ξεπεράσει τον εαυτό του και να λογιστεί τις δυνάμεις και το επίπεδό του, η αγορά εργασίας θα του το ανταποδώσει.

Έπειτα, με αναζήτηση και επιμονή, είναι απαραίτητο να βρει αυτό που του αρέσει και να κάνει τα πάντα προκειμένου να το κατακτήσει. Μπορεί κάτι τέτοιο να ακούγεται κλισέ, αλλά η εργασία μας αποτελεί μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για αυτό, συνιστούμε να μην συμβιβαζόμαστε και να μην κάνουμε εκπτώσεις στα όνειρα και στα θέλω μας.

Και, ακόμη και αν δεν βρει σύντομα τις ιδανικές για αυτόν επιλογές, είναι απαραίτητο να εκτεθεί σε διάφορα επαγγέλματα και θέσεις του κλάδου του για να αποκτήσει τότε μια ολοκληρωμένη άποψη. Εξάλλου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η αγορά εργασίας, απαιτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να είμαστε multitasking.

Τέλος, οποιοδήποτε δρόμο και αν εκείνος επιλέξει να ακολουθήσει, συνιστούμε να ρίχνει μια διεξοδική ματιά στις αγγελίες εργασίας και περιγραφές αυτών. Η μαζική αποστολή αιτήσεων σε θέσεις εργασίας που ίσως δεν πληρούμε πάνω από τρία βασικά κριτήρια δεν φέρνει ποτέ τα επιθυμητά αποτελέσματα και συχνά μας δημιουργεί μεγάλη απογοήτευση - χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο.

-Ποιο είναι το όραμα της CollegeLink για το μέλλον;

Το όραμα μας, ήδη από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της CollegeLink, παραμένει ένα και μοναδικό και εργαζόμαστε καθημερινά πάνω σε αυτό, προκειμένου να του προσδώσουμε την μέγιστη αξία που του αξίζει.

Και αυτό δεν είναι άλλο από το να φτάσει η CollegeLink σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν θα μένει απόφοιτος για απόφοιτος άνεργος. Αγαπάμε τους νέους, είμαστε νέοι, πιστεύουμε σε αυτούς, πιστεύουμε στους εαυτούς μας και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να βοηθήσουμε για την βελτίωση της ανεργίας στην χώρα μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς.

Λίγα λόγια για το CollegeLink

Το CollegeLink είναι η πρώτη και μεγαλύτερη recruiting πλατφόρμα στην Ελλάδα με ειδίκευση σε entry level θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης.

Σήμερα μετράει 50.000 ενεργούς χρήστες στην πλατφόρμα του, 2.200 εγγεγραμμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική και όχι μόνο αγορά εργασίας, 2.900 προσλήψεις φοιτητών και αποφοίτων σε περισσότερες από 150 entry level θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του μηνιαία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το StartUp Career Day και όλες τις ανοιχτές entry level θέσεις εργασίας στην Ελλάδα επισκεφθείτε την πλατφόρμα του CollegeLink.