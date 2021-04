Ο δρόμος για τα Όσκαρ: 3 ταινίες που δεν έχουν ακουστεί και περιμένουμε να λάμψουν

Σε μια άλλη εποχή, χωρίς πανδημία, πιθανότατα τώρα θα είχαμε αφήσει εβδομάδες πίσω μας τα Όσκαρ 2021 και θα συζητούσαμε για την επόμενη χρονιά. Όμως τα πράγματα ήρθαν έτσι ώστε να φτάνουμε τέλη Απριλίου για να δούμε μια απονομή που θα είναι άβολη λόγω του ότι όλοι οι καλεσμένοι θα είναι σπίτια τους.

Η πανδημία φυσικά δεν επηρεάζει μόνο τη βραδιά της απονομής και τα πάρτυ που γίνονται συνήθως πριν και μετά, αλλά και τη σχέση του υπόλοιπου πλανήτη, εκτός ΗΠΑ, με τις υποψήφιες ταινίες. Ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, πέρα από τις ταινίες παραγωγής Netflix ή Amazon, δεν έχουμε καταφέρει να έρθουμε σε επαφή με τις υπόλοιπες.

Για παράδειγμα, το Trial of The Chicago 7, το Ma Rainey's Black Bottom, το Mank και το Pieces of A Woman είναι 3 ταινίες του Netflix για τις οποίες μπορούμε να εκφέρουμε άποψη. Έχοντας δει τις βραβεύσεις στις Χρυσές Σφαίρες και τα SAG Awards όμως, πόσοι μπορούν να μιλήσουν για το Judas and the Black Messiah ή το Minari, που αποτελεί το φετινό Parasites της διοργάνωσης;

Αναμφίβολα τα φετινά Όσκαρ θα είναι πιο political από ποτέ, καθώς έρχονται σε μια εποχή που διεξάγεται η δίκη του Ντέρεκ Σόβιν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και με νωπές τις μνήμες από τις επιθέσεις κατά Ασιατών στην Ατλάντα. Αυτό δίνει αυτομάτως παραπάνω πιθανότητες στις δύο προαναφερθείσες ταινίες. Μαζί με αυτές έχουμε και μια τρίτη που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον μόνο και μόνο για τη συνύπαρξη δύο πολύ μεγάλων ονομάτων της διεθνούς υποκριτικής, με το ένα μάλιστα να έχει πάρει Όσκαρ μόλις πριν 2 χρόνια.

Judas and the Black Messiah

Σε αυτή τη βιογραφική ταινία σκηνοθεσίας του Σάκα Κινγκ και παραγωγής του Ράιαν Κούγκλερ (Black Panther, Creed), βλέπουμε τη δράση του Φρεντ Χάμπτον στις επαναστατικές δεκαετίες των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα λίγο μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Ο Χάμπτον, ακτιβιστής και μαρξιστής-σοσιαλιστής, ήταν ο ιδεολογικός θιασώτης του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων και ξεσήκωσε τη μαύρη φυλή ενάντια στην αστυνομική βία. Μάλιστα, σύμφωνα και με την καταγραφή της ταινίας, δε δίστασε να ζητήσει συνεργασία μέχρι και από τους Rednecks, τους ρατσιστές των νότιων πολιτειών.

Ο Χάμπτον αναμφίβολα συγκέντρωσε τα βλέμματα του FBI πάνω του, πέρασε καιρό στη φυλακή και η μοίρα του δεν ξέφυγε από τη μοίρα όλων όσοι ξεσήκωσαν μάζες ανθρώπων για να διεκδικήσουν τα καταπατημένα τους δικαιώματα. Η αστυνομία, κατόπιν οδηγίας του διοικητή του FBI, Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, διέταξε τη δολοφονία του, η οποία επιτεύχθηκε μέσα από την προδοσία του Μπιλ Ο΄Νιλ, ο οποίος παρείσφρησε στο Κόμμα ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας.

Στην ταινία βλέπουμε τον υπέροχο Ντάνιελ Καλούγια (Get Out) στο ρόλο του Χάμπτον και τον Λακίθ Στάνφιλντ στο ρόλο του Μπιλ, με τις δύο ερμηνείες να είναι ισορροπημένες και να σκιαγραφούν το κλίμα της εποχής και το σμίλεμα της προσωπικότητας των δύο προσώπων.

Στα SAG Awards και στις Χρυσές Σφαίρες ο Καλούγια πήρε βραβείο Β΄Ανδρικού Ρόλου και λογικά θα συμβεί το ίδιο και στα Όσκαρ. Το έξτρα βραβείο που πιστεύουμε ότι θα κατακτήσει η ταινία αφορά στο Πρωτότυπο Σενάριο των Σάκα Κινγκ και Γουίλ Μπέρσον.

Minari

Όσο και να θέλει κανείς να αποφύγει τον παραλληλισμό με το Parasites, είναι αναπόφευκτο. Η ταινία του Μπονγκ Τζουν-Χο άνοιξε ένα νέο μονοπάτι στο σινεμά της Νότιας Κορέας και εν γένει το ξενόγλωσσο μετά την κατάκτηση του μεγάλου βραβείου πέρσι και φέτος το Minari του Αμερικανοκορεάτη Λι Άιζακ-Τσουνγκ θέλει να παραλάβει τη σκυτάλη.

Η ταινία, έχοντας κατακτήσει το Β' Γυναικείο στα SAG με την πρωταγωνίστρια Γιου Τζουνγκ-Γιουν και τη Χρυσή Σφαίρα Ξενόγλωσσης, έχει τα φόντα για να πάρει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, αν και το Nomadland της Κλόε Ζάο προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί.

Στο Minari βλέπουμε μια σχεδόν αυτοβιογραφική ιστορία του Τσουνγκ, με ένα ζευγάρι Νοτιοκορεατών να καταφτάνει στις ΗΠΑ μαζί με τα 2 παιδιά τους στη δεκαετία του '80, όταν και μετά τον πόλεμο άρχισαν να καταφτάνουν εκατομμύρια Νοτιοκορεάτες στη χώρα, και να ξεκινούν μια καλλιέργεια του μινάρι. Μινάρι είναι ένα υδρόβιο φυτό που χρησιμοποιείται στην απωανατολίτικη κουζίνα και ο Τζέικομπ με τη Μόνικα και τα παιδιά τους θέλουν να διατηρήσουν την κουλτούρα τους σε αυτή τη νέα πατρίδα, δημιουργώντας νέες ρίζες και δεσμούς με το παρελθόν στη γη του Άρκανσο.

The Father

Μόλις το 2019 η Ολίβια Κόλμαν συνδεόταν μαζί μας για την κατάκτηση του Όσκαρ Ά Γυναικείου για την ερμηνεία της στο Favourite του Λάνθιμου και στη συνέχεια γινόταν επίσημη αγαπημένη μέσα και από την παρουσία της στο The Crown. Από την άλλη, ο Άντονι Χόπκινς, μετά τη συγκινητική ερμηνεία πέρσι στο Two Popes, γίνεται φέτος ο γηραιότερος υποψήφιος για Όσκαρ, με τον ρόλο του στο The Father.

Στις 6 υποψηφιότητες που έχει η ταινία, αντιμετωπίζει μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά νομίζουμε ότι τόσο ο Χόπκινς όσο και το διασκευασμένο σενάριο μπορούν να κατακτήσουν το αγαλματάκι, ενώ η Κόλμαν προβάλλει δεύτερο φαβορί μετά την πρωταγωνίστρια του Minari.

Ως προς την ταινία που βασίζεται σε θεατρικό του Φλόριαν Ζέλερ, η Κόλμαν υποδύεται την κόρη του Χόπκινς σε μια σχέση δυνατή, η οποία όμως συνταράσσεται από το γήρας και την άνοια που αρχίζει να αναπτύσσεται στο μυαλό του Χόπκινς. Ο γέρος πατέρας αρνείται οποιαδήποτε βοήθεια, έρχεται διαρκώς σε ρήξη με την κόρη του και φτάνει σε σημείο να θεωρεί την πραγματικότητα ένα ψέμα και να κατασκευάζει μια νέα αλήθεια μέσα του.