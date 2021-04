Το Creed 3 δε θα περιλαμβάνει τον Σιλβέστερ Σταλόνε

Το 2015 ο Σταλόνε επανεμφάνιζε τον Ρόκι Μπαλμπόα, αυτή τη φορά ως μέντορα του Γιουντόνις Κριντ, γιου του φίλου του Απόλλο. Μέσα απ΄αυτή την ταινία που σκηνοθέτησε ο Ράιαν Κούγκλερ, ο Σταλόνε έδωσε μια εντελώς άλλη διάσταση στο Ρόκι και κατάφερε να βρεθεί υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ, κατακτώντας την πρώτη μέσα σε ένα μεγάλο standing ovation από τους συναδέλφους του ηθοποιούς.

Το 2018 το Creed επανήλθε με sequel και ο τρόπος που εξελίχθηκε, έβαζε ένα τέλος στις ανοιχτές πληγές του Μπαλμπόα από το παρελθόν. Όχι μόνο γιατί ερχόταν πια σε κατανόηση με τον Ιβάν Ντράγκο και τον γιο του, αλλά κυρίως γιατί γεφύρωνε ξανά την απόσταση με τον δικό του γιο, που υποδύθηκε ο Μάιλο Βεντιμίλια. Μάλιστα, αυτή η ταινία έφερε τον Σταλόνε με cameo ρόλο στο This Is Us, όπου πρωταγωνιστεί ο Βεντιμίλια.

Κύκνειο άσμα για τον Σταλόνε ως Ρόκι Μπαλμπόα

Τα όσα συνέβησαν λοιπόν σε αυτή την ταινία, αλλά και το ότι σεναριακά ο Ρόκι είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πρώτο Creed, καθιστούν το Creed 2 ως την τελευταία φορά που είδαμε τον Sly ως Μπαλμπόα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ατζέντη του που δήλωσε ότι ο Σταλόνε δεν περιλαμβάνεται στο καστ του Creed 3, το οποίο θα γυριστεί σε λίγο καιρό με στόχο να κυκλοφορήσει το 2022.

Η τρίτη ταινία θα αποτελέσει και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, του πρωταγωνιστή της ταινίας, τον οποίο περιμένουμε αυτές τις ημέρες να δούμε στην ταινία του Amazon Prime που τιτλοφορείται No Remorse και βασίζεται σε βιβλίο του Τομ Κλάνσι.