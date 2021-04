The Woman in the Window: Η Έιμι Άνταμς κρύβεται στη σκιά και χάνει τα λογικά της

Ύστερα από το ξεκίνημα ενός κύκλου συνεργασίας με το Netflix μέσα από την ταινία Hillbilly Elegy, Έιμι Άνταμς πρωταγωνιστεί στο The Woman in the Window, ένα ψυχολογικό θρίλερ από αυτά που ξέρεις από την πρώτη στιγμή ότι ταιριάζουν στο πρόσωπο της και στις ερμηνευτικές της ικανότητες περισσότερο απ΄όλα τα υπόλοιπα.

Το Woman in the Window βέβαια είναι μια ταινία που γυρίστηκε πριν το Hillbilly Elegy και ανήκε προηγουμένως στη Fox, η οποία σκόπευε να την κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2019 για να την πουσάρει για τα περσινά Όσκαρ. Η πρεμιέρα πήρε αναβολή για το Μάιο του 2020, μετά νέα αναβολή για το καλοκαίρι και τελικά βγήκε εντελώς εκτός προγράμματος της Fox. Εδώ είναι που έκανε το Netflix step up και αγόρασε τα δικαιώματα της.

Η Άνταμς υποδύεται τη δρ. Άννα Φοξ, μια αγοραφοβική γυναίκα που δε βγαίνει ποτέ από το σπίτι της και επιλέγει να παρατηρεί τους ανθρώπους από το παράθυρο της χρησιμοποιώντας μια φωτογραφική με μεγεθυντικό φακό. Όταν όμως στην απέναντι πολυκατοικία θα φτάσει η οικογένεια Ράσελ, τα πράγματα θα πάρουν μια ανεξέλεγκτη τροπή.

Ποια είναι η αλήθεια και ποια η ψευδαίσθηση

Η Άννα πιάνει επαφές με τη Τζέιν Ράσελ, τη γυναίκα της οικογένειας, η οποία την παροτρύνει να βγουν από το σπίτι. Εκείνη αρνείται. Το ίδιο βράδυ ακούει ουρλιαχτά και βλέπει από το παράθυρο της να χτυπάει κάποιος τη Τζέιν. Παίρνει την αστυνομία. Γρήγορα όμως φαίνεται πως όσα έζησε δεν ήταν πραγματικότητα. Εμφανίζεται μια άλλη Τζέιν, η Άννα πείθεται ότι τα φάρμακα της της προκαλούν παραισθήσεις και σε αυτό το σημείο η αλήθεια γίνεται κάτι το άπιαστο για εκείνη. Κάτι βαθιά μέσα της όμως την ενοχλεί τόσο ώστε να πιστεύει ότι δε γίνεται να έχει τρελαθεί τόσο από την αγοραφοβία της.

Τα μέλη της οικογένειας των Ράσελ αρχίζουν να την προσεγγίζουν με επιθετικές διαθέσεις, η νέα Τζέιν έχει καταλάβει ότι τους παρακολουθεί από το παράθυρο και η Άννα θα πρέπει να γίνει μια σκιά για να μπορέσει να βρει την άκρη ενός νήματος που την οδηγεί στην παράνοια.

Η ταινία είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζο Ράιτ, ο οποίος αποκάλυψε σε press event ότι μετά από μια πιλοτική προβολή σε κοινό το 2019, έγινε αντιληπτό πως ορισμένα σημεία προκαλούσαν σύγχυση στο κοινό και γι΄αυτό έγιναν νέες λήψεις σε κάποιες σκηνές. Μαζί με την Άνταμς, στο καστ βλέπουμε τη Τζούλιαν Μουρ, τον Γκάρι Όλντμαν, τη Τζένιφερ Τζέισον-Λέι και τον Γουάιατ Ράσελ.

Το Woman in the Window θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στις 14 Μαΐου και αποτελεί μια ταινία από την οποία περιμένουν πολλά στην πλατφόρμα για τα βραβεία του 2022.