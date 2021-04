Indiana Jones 5: Ο Μαντς Μίκελσεν προστίθεται στο καστ και πάει ολοταχώς για...villain

Συμπληρώνονται 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ βαδίζει ολοταχώς για το 5ο adaptation του franchise, με τον Χάρισον Φορντ να είναι και πάλι στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον οποίο υποδύθηκε τελευταία φορά το 2008 για το Kingdom of the Crystal Skull.

Εκεί, είδαμε τον Σάια ΛαΜπέουφ να υποδύεται τον γιο του και την Κέιτ Μπλάνσετ στο ρόλο της villain. Συνεχίζοντας στο μοτίβο των πολύ εύστοχων επιλογών για αυτή τη θέση, η παραγωγή κατέληξε και συμφώνησε με τον υπέροχο Μαντς Μίκελσεν για να βρεθεί στο καστ, χωρίς βέβαια να έχει ανακοινωθεί αν θα είναι όντως ο κακός της υπόθεσης. Κρίνοντας όμως από παρελθοντικές περιπτώσεις, όπως το Dr. Strange ή την αντικατάσταση του Τζόνι Ντεπ ως Γκρίντεβαλντ στο Fantastic Beasts, θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ο Μίκελσεν δεν έχει τέτοιο ρόλο.

Εκτός από Φορντ και Μίκελσεν, στο καστ έχει συμφωνήσει να βρίσκεται και η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, ένα enfant terrible της βρετανικής μυθοπλασίας που κατέκτησε τα Emmy το 2019 με τη σειρά Fleabag που υπογράφει και πρωταγωνιστεί. Τη σκηνοθεσία του Indiana Jones 5 κάνει ο Τζέιμς Μάνγκολντ (Ford v Ferrarri, Logan, Wolverine), ενώ ο έτερος συνδετικός κρίκος όλων των ταινιών είναι ο συνθέτης Τζον Γουίλιαμς.

Στόχος της παραγωγής είναι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα τον Ιούνιο και η ταινία να κυκλοφορήσει σε περίπου ένα χρόνο, στις 29 Ιουλίου του 2022.