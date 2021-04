Shang-Chi: Αυτό είναι το πρώτο trailer της 4ης Φάσης του Marvel Cinematic Universe

Δύο χρόνια μετά το Endgame, που σήμανε το τέλος των αρχικών Avengers με τον θάνατο του Iron Man και την αποχώρηση του Captain America για να αναλάβει ο Falcon, ήταν δεδομένο πως θα περάσει ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο η Marvel θα καθορίσει την επόμενη δεκαετία της, δηλαδή αυτή στην οποία έχουμε ήδη μπει. Μετά τις ανακοινώσεις στην ComicCon του 2019, με όλες τις ταινίες και σειρές που ετοιμάζονταν, η αδημονία ήταν σε υψηλά επίπεδα.

Ήδη εντός του 2021 έχουμε δει στο Disney+ τις σειρές WandaVision και Falcon and the Winter Soldier, ενώ έχουμε και trailer για το Loki. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαμε κάποιο χειροπιαστό στοιχείο για την επόμενη πίστα στο Marvel Cinematic Universe, με τη Marvel να κάνει την αρχή της 4ης Φάσης με trailer για την ταινία Shang-Chi, η οποία θα είναι η πρώτη με φουλ asian-american cast, με την υπερταλαντούχα Ακουαφίνα και τον Σίμου Λιου να έχουν τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στην ταινία με τίτλο Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings θα δούμε το origin ενός ήρωα που θυμίζει σε πολλά το Iron Fiest, εκεί όπου ο Shang-Chi θα βρεθεί αντιμέτωπος με το παρελθόν που τον γαλούχησε και τη μυστικιστική οργάνωση των Δέκα Δαχτυλιδιών. Την ταινία σκηνοθετεί ο Χαβανέζος Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, ενώ μαζί με τον Ντέιβιντ Κάλαχαμ και τον Άντριου Λάναμ υπογράφουν το σενάριο.

Η 4η Φάση θα φέρει ένα χάος στο MCU

Η ταινία θα κυκλοφορήσει, κορονοϊού επιτρέποντος, στις αίθουσες στις 3 Σεπτεμβρίου και μετά από λίγες ημέρες στο Disney+ που αναμένουμε πότε θα δεηθούν να το φέρουν στην Ελλάδα.

Το Shang-Chi ενδεχομένως να είναι και απολύτως εισαγωγικό για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στα επόμενα χρόνια όπου θα έχουμε λογικά ακόμα μια κατάληξη τύπου Endgame, αυτή τη φορά με την Captain Marvel να ηγείται και τους Eternals να μπαίνουν στο παιχνίδι.

Το φινάλε του 2021 θα είναι η αρχή για έναν νέο «κυκεώνα» ταινιών, καθώς το καλεντάρι της Marvel έχει την πρώτη ταινία Eternals το Νοέμβριο, το Spider-Man 3 που επίσης θα δούμε στο τέλος της χρονιάς και μετά, από το 2022 και πέρα, το Captain Marvel 2, το Dr. Strange 2, το Thor 4, το Guardians of the Galaxy 3, το Ant-Man and the Wasp: Quantumania, το Deadpool 3 και το Black Panther 2, όπου θα δούμε τον αντικαταστάτη του Τσάντγουικ Μπόζμαν.