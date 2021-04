Ρέι Φίσερ: Νέα επίθεση του ηθοποιού του Justice League προς τη Warner

Η καταδίκη του Ντέρεκ Σόβιν για όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν στη δίκη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, έφερε μια μεγάλη ανακούφιση στην αμερικανική κοινωνία και ως είθισται σε τέτοια γεγονότα ευρείας κλίμας ενδιαφέροντος, πολλοί μεγάλοι όμιλοι έσπευσαν να σχολιάσουν την απόφαση και να σταθούν στο πλευρό των μειονοτήτων που βάλλονται πανταχόθεν στις ΗΠΑ.

Ανάμεσα τους και η WarnerMedia, η οποία ανάρτησε στο Twitter ένα μαύρο φόντο που πάνω του αναγράφονταν τα εξής : «Μπορεί αυτή η απόφαση να μη φέρνει πίσω όλους εκείνους άδικα χάσαμε, ξέρουμε ότι μας φέρνει κοντά σε σημαντικές αλλαγές. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση μας να είμαστε μέρος της λύσης, χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες μας, το περιεχόμενο μας και τους πόρους μας για να αναδείξουμε τη φυλετική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Αυτό το tweet, ενώ στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, δεν εξελήφθη με τον καλύτερο τρόπο απ΄όλους. Ο Ρέι Φίσερ, ο Cyborg της Justice League, δεν άφησε ασχολίαστη αυτή την ανάρτηση, που για εκείνον ήταν παραπάνω από προκλητική.

«Πώς τολμάς WarnerMedia..; Τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο» έγραψε χαρακτηριστικά και αναφέρεται στους χειρισμούς της εταιρείας για τις κατηγορίες προς τον σκηνοθέτη Τζος Γουέντον και τη συμπεριφορά του στα γυρίσματα του Justice League. Ο Ρέι Φίσερ θεωρεί πως η διαχείριση της κατάστασης είναι στο πλαίσιο της συγκάλυψης και απέχει πολύ από αυτό που διατείνεται η WarnerMedia, ότι θα είναι μέρος της κοινωνικής δικαιοσύνης.

How fucking DARE YOU @WarnerMedia?!?!?!



Oh, now I’m pissed.... https://t.co/tTscAQS6fJ