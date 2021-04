Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια γυρίζει δύο ταινίες την ίδια χρονιά

Όταν το 2016 ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο πήρε επιτέλους το πολυπόθητο αγαλματίδιο των Όσκαρ για την ερμηνεία του στο The Revenant, είχε γίνει πια εμφανές πως όλη του η καριέρα στόχευε σε αυτή τη στιγμή. Ο στόχος είχε επιτευχθεί και για τα επόμενα τρία χρόνια ο ΝτιΚάπριο δεν συμμετείχε καν σε ταινία. Έπαιξε ρόλο σίγουρα σε αυτό ότι αφοσιώθηκε στην ακτιβιστική του δράση, στη Σύνοδο του Παρισιού και στο ντοκιμαντέρ Before The Flood που έκανε, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.

Έπρεπε να πάρει μια απόσταση από τη δουλειά του και να βρει νέο κίνητρο. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2013 και μετά, μετά τη χρονιά με το Great Gatzby και το Wolf of Wall Street, δύο ταινίες που για πολλούς θα έπρεπε να του φέρουν το Όσκαρ περισσότερο από το Revenant, ο ΝτιΚάπριο είχε να επιδείξει ως ταινία μόνο την ταινία του Ινιάριτου.

Ήρθε λοιπόν το Once Upon A Time In Hollywood του Ταραντίνο που του έφερε ακόμα μια υποψηφιότητα και ο ΝτιΚάπριο μπήκε ξανά σε full mode για την αναζήτηση της επόμενης καταξίωσης του με βραβείο. Μέσα στο 2021 συμμετείχε - και εξακολουθεί να συμμετέχει - σε δύο πολύ μεγάλες παραγωγές.

Η πιο παραγωγική χρονιά του ΝτιΚάπριο μετά το 2013

Από τη μία η συνεργασία με τους Σκορτσέζε και Ντε Νίρο για την ταινία Killers of the Flower Moon, τα γυρίσματα της οποίας έχουν ξεκινήσει και ίσως να προλάβει να κυκλοφορήσει πριν τα επόμενα Όσκαρ. Από την άλλη το Don't Look Up του Άνταμ ΜακΚέι που θα δούμε στο Netflix, όπου ο ΝτιΚάπριο παίζει για πρώτη φορά με τη Τζένιφερ Λόρενς σε μια ιδιαίτερη κωμωδία.

Γιατί λοιπόν αποφάσισε να επανέλθει σε τέτοιους ρυθμούς μετά από 8 χρόνια κι ενώ ο ρόλος του στην ταινία του Σκορτσέζε είναι σούπερ απαιτητικός, με τον ΝτιΚάπριο να περνάει αρκετές εβδομάδες συζήτησης με ιθαγενείς για να μπορέσει να πιάσει την ατμόσφαιρα της εποχής που διαδραματίζεται η ιστορία;

Όπως εξήγησε ο ΜακΚέι «εγώ αν είχα να δουλέψω με τον Σκορτσέζε, θα δούλευα μόνο μαζί του. Θα ήμουν ο βοηθός του στο σετ. Για ποιο λόγο να κάτσει να ασχοληθεί μαζί μου; Αποδείχτηκε ότι του άρεσε πολύ το σενάριο. Πήγαμε μπρος και πίσω με αυτό και για περίπου 5 μήνες ρίχναμε ιδέες για το πώς θα κατευθυνθεί ο ρόλος του. Κάναμε ένα διάλειμμα λόγω καραντίνας, βρήκαμε τρόπο να ξεκινήσουν τα γυρίσματα και ήταν μέσα».