Τα Πάθη του Χριστού στο σινεμά: Οι όχι και τόσο γνωστές ταινίες που προκάλεσαν αντιδράσεις

Βρισκόμαστε κιόλας στη Μεγάλη Τρίτη, την ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας που παραδοσιακά ξεκινάει να προβάλλεται στον ΑΝΤ1 η σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι, ο Ιησούς Από Τη Ναζαρέτ. Είναι η μέρα που σηματοδοτεί τη σταδιακή αλλαγή των προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών που βγάζουν από την ταινιοθήκη τους όλες τις σχετικές με τα Πάθη του Χριστού ταινίες, από τον Σπάρτακο μέχρι το Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται.

Υπάρχουν όμως κι άλλες ταινίες πέραν αυτών που προβάλλουν τα κανάλια, ταινίες που είτε δεν έγιναν επιτυχία είτε είχαν ένα σενάριο που ήταν δεδομένο πως στην Ελλάδα θα προκαλούσε τρομερές αντιδράσεις. Αυτές δεν τις απέφυγαν, αφού όταν και όπου προβλήθηκαν, υπήρξαν πάρα πολλοί, μεμονωμένα ή οργανώσεις, που στηλίτευσαν τις ταινίες για την ασέβεια τους προς τον Χριστιανισμό.

Σε επίπεδο μυθοπλασίας η ζωή του Ιησού Χριστού έχει γεννήσει μπόλικο υλικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάμε να δούμε τα πιο αξιοσημείωτα.

1. Το 1973 ο Τζόνι Κας, ο θρύλος της κάντρι μουσικής, αποφάσισε να κάνει την ταινία Gospel Road: A Story Of Jesus, όπου υποδύθηκε ο ίδιος τον Χριστό από κοινού με τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Έλφστρομ. Η ταινία ήταν ένα country musical που γυρίστηκε στο Ισραήλ και έπαιξε επίσης η γυναίκα του Κας, η Τζουν Κάρτερ, που ήταν η μόνη με ατάκες σε πεζό λόγο.

2. Το 1976 η ταινία The Passover Plot, βασισμένη στο βιβλίο του ακαδημαϊκού Χιου Σκόνφιλντ, προκάλεσε κοινωνικές και κινηματογραφικές έριδες, καθώς αποτύπωνε μια ιστορία όπου ο Χριστός δεν είχε πεθάνει, άρα δεν είχε αναστηθεί. Σύμφωνα με το βιβλίο, είχε χορηγηθεί στον Ιησού ένα φάρμακο νεκροφάνειας, το οποίο αδρανοποιεί τον οργανισμό σαν να έχεις πεθάνει, αλλά δεν έχεις όντως πεθάνει. Αντιλαμβάνεται κανείς γιατί αυτή η ταινία θάφτηκε. Όχι ότι ήταν και καμία καλλιτεχνική αρτιότητα...

3. To 2007 εμφανίστηκε μια μουσουλμανική εκδοχή της ζωής του Χριστού, με τον Ιρανό σκηνοθέτη Ναντίρ Ταλεμπζαντέχ να βασίζεται σε χωρία του Κορανίου και στο Ευαγγέλιο του Βαρνάβα, ένα κείμενο 230 περίπου κεφαλαίων, μεγαλύτερο από τα 4 βασικά Ευαγγέλια του Χριστιανισμού, το οποίο ανακαλύφθηκε τον 16ο αιώνα και θεωρείται από αιρετικό ως ψευδεπίγραφο. Εκεί ο Ιησούς παρουσιάζεται ως άνθρωπος κι όχι θεάνθρωπος. Είναι μεν απεσταλμένος του Θεού, απαρνείται όμως ότι είναι υιός του Θεού. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι εστάλη από τον Αλλάχ για να προφητέψει τον ερχομό του Άχμαντ, δηλαδή του Μωάμεθ. Στην ταινία βλέπουμε να υποδύεται το Χριστό ο Άχμαντ Σολεϊμάνι Νια που έχει μακριά, χρυσαφένια μαλλιά και γένια.

4. Η ταινία The Jesus Film του 1979 είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες για τη ζωή του Χριστού, καθώς έχει μεταφραστεί σε 1.000 γλώσσες και διαλέκτους. Είναι μια από τις πρώτες - αν όχι η πρώτη - ταινίες που εστιάζουν περισσότερο στην ανθρώπινη πλευρά του Ιησού και όχι στη θεϊκή του, αποτυπώνοντας τον να χαμογελάει, να κάνει πλάκα, να πειράζει τους μαθητές του.

5. Η ταινία του 2003 The Visual Bible: The Gospel of John και το Son of God του 2014 είναι οι δύο ταινίες που θέλησαν να δώσουν μια εικόνα του Χριστού ως άντρα ερωτεύσιμου, ως ζεν πρεμιέ, ως καρδιοκατακτητή των γυναικών. Εξυπακούεται πως πρόκειται για κινηματογραφικές «πατάτες» που δεν πρέπει να τις είδαν ούτε οι συμμετέχοντες.

Ο Χριστός sensei παίζει ξύλο με βαμπίρ που επιτίθενται σε ομοφυλόφιλες

6. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την ταινία με τον τριπλό τίτλο The Greatest Story Overtold/The Divine Mr. J /The Thorn, όπου πρωταγωνιστούσε η Μπέτι Μίντλερ. Η Μίντλερ πήρε αποστάσεις αργότερα από την ταινία και χαρακτήρισε την όλη εμπειρία της τραγική. Στην ταινία παρουσιάζεται η Μαρία ως αλκοολική που ζητάει από τον Χριστό να μετατρέπει περισσότερο νερό σε κρασί, ο Ιωσήφ είναι ένας αποτυχημένος εφευτέρης και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ένας επιδειξίας. Η ταινία είχε κυκλοφορήσει στα μέσα των 70's και τότε ήταν μια εποχή που αναπτυσσόταν η σάτιρα στον Χριστιανισμό, με πιο χαρακτηριστική προφανώς την ταινία των Monty Python, το Holy Grail.

7. Η ταινία Jesus: The Film του 1986 είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον καλλιτεχνικό πρότζεκτ. Ο Γερμανός Μίκαελ Μπριντρουπ ανέθεσε σε 22 σκηνοθέτες να συνθέσουν 35 σκηνές, δίνοντας τους όμως οδηγίες μόνο για τις σκηνές που θα συνέθετε ο καθένας. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνώριζαν τίποτα άλλο για τις προηγούμενες και τις επόμενες σκηνές. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενα μια ασυναρτησία, κάτι το ασύνδετο, αλλά και πάλι ως κόνσεπτ ήταν τρομερό. Ένα από τα περίεργα του σεναρίου ότι ο Ιησούς είχε δίδυμο αδερφό και ο Ιωσήφ παρουσιάζεται να λέει σε κάποιους «πάρτε εσείς τον μικρότερο, κρατάμε εμείς τον μεγάλο».

8. Ίσως η επικότερη ταινία για τον Χριστό να είναι το Jesus Christ Vampire Hunter του 2001 από τον Καναδό Λι Ντεμάμπρ. Εκεί βλέπουμε τον Ιησού να επιτίθεται ως άλλος καρατέκα σε ορδές από βαμπίρ τα οποία κυνηγούν λεσβίες και όλο αυτό έχει και μπόλικη δόση μιούζικαλ, πέραν του comedy horror.

9. Εξίσου ευφυέστατη ιδέα είναι και η ταινία Ultrachrist του 2003. Εκεί υποτίθεται ότι ο Ιησούς επιστρέφει στη Γη, στη σύγχρονη εποχή, δε μπορεί όμως να αντιληφθεί τον παλμό της νεολαίας και προσπαθεί να γίνει λίγο χιπστεράς, φοράει spandex, μπέρτα, σανδάλια, χρησιμοποιεί αργκό και πολεμάει την αμαρτία. Κάτι σαν Σούπερμαν Χριστιανός. Όμως θα έρθει σε ρήξη με τον Θεό που δεν εγκρίνει όλη αυτή τη στάση του.

10. Στις καλύτερες ταινίες δε μπορούμε παρά να βάλουμε το Milky Way του σπουδαίου Λούις Μπουνιουέλ, ο οποίος ανατράφηκε αυστηρά με το χριστιανικό δόγμα και ίσως αυτό να τον οδήγησε σε αυτόν τον άκρατο σουρρεαλισμό των ταινιών του. Όπως σε αυτήν εδώ, όπου ο Ιησούς θεραπεύει τους τυφλούς με φτύσιμο στο μάτι και η Παναγία προτείνει στον Χριστό να μην ξυρίζεται, γιατί του πάνε πιο πολύ τα μούσια. ΜΗΠΩΣ Ο ΜΠΟΥΝΙΟΥΕΛ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΟ BEARD HYPE ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ;

11. Έξω από τον σατιρικό άξονα, ίσως η καλύτερη ταινία σχετικά με τον Χριστό να είναι το Son Of Man του Μαρκ Ντόρνφορντ Μέι πίσω στο 2006. Ο Μέι μεταφέρει όλη την ιστορία στη Νότιο Αφρική, έχει voice over περιγραφή σε κάθε σκηνή από παιδάκι, ενώ όλους τους αγγέλους και τους βοσκούς τους υποδύονται μαύρα παιδιά. Είναι μια πολύ σπάνια, αν όχι η μοναδική φορά που βλέπουμε να συνδυάζεται το θείο δράμα με τους μαύρους, ενώ η ταινία περνά και κοινωνικά/αντι-ιμπεριαλιστικό μήνυμα. Βλέπουμε αναφορά σε νόμους για παιδική εργασία, τη Μαρία και τον Ιωσήφ να μεταναστεύουν με τον νεογέννητο Χριστό και να μπλέκουν με τη γραφειοκρατία, κριτικό σχολιασμό σε ΗΠΑ και Ευρώπη για τις τιμές των φαρμάκων και τις εξαφανίσεις ανθρώπων που συμβαίνουν συχνά στις αφρικανικές χώρες.