Luca: Το νέο animation των Pixar και Disney είναι μια σύγχρονη εκδοχή της Μικρής Γοργόνας

Toy Story, Wall-E, Up, Inside Out, Coco, Soul, Finding Dory, Onward. Όλες αυτές είναι οι πιο χαρακτηριστικές από τις ταινίες των Pixar και Disney τα τελευταία 10-15 χρόνια και όλες τους έχουν μείνει ανεξίτηλες στο κοινό, ανήλικο και ενήλικο. Έχει δημιουργηθεί πια μια παράδοση που αποτελεί εγγύηση ποιότητας. Ακούς Pixar και ξέρεις ότι θα συγκινηθείς, ξέρεις ότι ακόμα κι αν είσαι 30 χρονών, θα πάρεις ή θα θυμηθείς μαθήματα ζωής. Αυτό θέλει να πετύχει η Disney με το Luca.

Πρόκειται για το νέο animation των δύο εταιρειών, της Pixar και της Disney, στην παραγωγή του οποίου βρίσκεται ο Πιτ Ντόκτερ, ο άνθρωπος πίσω από το Inside Out και το Soul, για τα οποία έχει πάρει Όσκαρ, με το Soul να βραβεύεται στην απονομή της περασμένης Κυριακής.

Στο επίσημο trailer που κυκλοφόρησε, βλέπουμε ότι ο Luca είναι και ο φίλος του Alberto είναι δύο αμφίβια όντα που μπορούν να ζουν στη θάλασσα και στη στεριά. Απλώς στη θάλασσα έχουν πτερύγια και λέπια, στη στεριά μεταμορφώνονται σε μικρά αγόρια. Όταν βγουν στη στεριά, θα αρχίσει γι΄αυτούς μια περιπέτεια σε ένα ιταλικό ψαροχώρι, το Πορτορόσο, όπου θα μάθουν να πατάνε στο έδαφος και να ζουν μια περιπέτεια που δεν έχει ζήσει κανείς από το είδος τους.

Η ιστορία είναι λίγο σαν τη Μικρή Γοργόνα, απλώς εδώ δεν υπάρχει μια κακιά μάγισσα. Το μόνο πρόβλημα είναι πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι όταν εμφανιστεί η θαλάσσια μορφή των δύο αγοριών.

Στις φωνές ακούμε τον πιτσιρικά Τζέικομπ Τρεμπλέι (Luca) από το The Room, τον Τζακ Γκλέιζερ από τις ταινίες Shazam και The It (Alberto) και τη Μάγια Ρούντολφ, μεταξύ άλλων. Το Luca θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ στις 18 Ιουνίου.