Netflix: Οι πιο αξιοσημείωτοι τίτλοι που έρχονται στην πλατφόρμα το Μάιο

Έχουμε μπει για τα καλά στο Μάιο και μπορεί η εστίαση να άνοιξε, αλλά ξέρουμε καλά ότι μέχρι να βρούμε τους ρυθμούς μας, πάλι με Netflix θα την βγάλουμε, οπότε τσέκαρε κι εσύ τις νέες αφίξεις που έρχονται στην πλατφόρμα αυτό το μήνα και κάνε pin σε αυτά που θες να δεις, είτε πρόκειται για σειρές είτε για ταινίες και ντοκιμαντέρ.

7 Μαΐου

Jupiter's Legacy - 1η Σεζόν: Είναι η πρώτη γενιά υπερηρώων. Όμως, δίνοντας τη σκυτάλη στα παιδιά τους, οι εντάσεις μεγαλώνουν – και οι παλιοί κανόνες δεν ισχύουν πια.

Monster - Ταινία: Ένας ταλαντούχος έφηβος που εμπλέκεται σε μια μοιραία ληστεία παλεύει για την αθωότητα και την τιμή του κατά ενός συστήματος ποινικής δικαιοσύνης που τον έχει ήδη κρίνει.

11 Μαΐου

Money, Explained - Ντοκιμαντέρ: Τα ξοδεύουμε, τα δανειζόμαστε και τα μαζεύουμε. Ας μιλήσουμε τώρα για τα χρήματα και τα πολλά ναρκοπέδιά τους: πιστωτικές κάρτες, καζίνο, απατεώνες και φοιτητικά δάνεια.

12 Μαΐου

The Upshaws - 1η Σεζόν: Μια οικογένεια Αφροαμερικανών της εργατικής τάξης στην Ιντιάνα παλεύει για μια καλύτερη ζωή, ενώ αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα σε αυτήν την κωμική σειρά.

Oxygen - Ταινία: Μια γυναίκα ξυπνά χωρίς να θυμάται τίποτα σε έναν θάλαμο κρυοσυντήρησης, όπου το οξυγόνο εξαντλείται γρήγορα, και πρέπει να θυμηθεί ποια είναι για να επιβιώσει.

14 Μαΐου

Love, Death and Robots - 2η Σεζόν: Από τις άγριες περιπέτειες σε απομακρυσμένους πλανήτες έως τις ανατριχιαστικές συναντήσεις στη Γη, η βραβευμένη με Emmy ανθολογία επιστρέφει με νέες προκλητικές ιστορίες.

The Woman in the Window - Ταινία: Κλεισμένη στο σπίτι λόγω αγοραφοβίας, μια ψυχολόγος γίνεται εμμονική με τους νέους της γείτονες και με το να διαλευκάνει ένα φρικτό έγκλημα που είδε απ' το παράθυρό της.

19 Μαΐου

Who Killed Sara? - 2η Σεζόν: Για να πάρει εκδίκηση, ο Άλεξ θα πρέπει να αποκαλύψει τη σκοτεινή πλευρά της αδελφής του – και να αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν γνώρισε ποτέ την αληθινή Σάρα.

21 Μαΐου

Army of the Dead - Ταινία: Μετά από μια επίθεση ζόμπι στο Λας Βέγκας, μια ομάδα μισθοφόρων παίρνει το υπέρτατο ρίσκο και διεισδύει στην απαγορευμένη ζώνη, για τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ.

26 Μαΐου

Baggio, The Divine Ponytail - Ταινία: Ένα χρονικό για τα 22 χρόνια καριέρας του ποδοσφαιριστή Ρομπέρτο Μπάτζιο, που περιλαμβάνει το δύσκολο ξεκίνημά του και τις προστριβές με την τεχνική ηγεσία.

Nail Bomber, Manhunt - Ντοκιμαντέρ: Η ιστορία των βομβιστικών επιθέσεων του 1999 στο Λονδίνο που είχαν στο στόχαστρο μειονότητες και ο αγώνας για τον εντοπισμό του εξτρεμιστή που κρυβόταν πίσω από αυτές.

28 Μαΐου

The Kominsky Method - 3η Σεζόν (φινάλε): Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για τον Σάντι που αντιμετωπίζει μια μεγάλη απώλεια, ένα τεράστιο οικονομικό βάρος, μια σημαντική επανένωση και μια νέα εποχή στην καριέρα του.