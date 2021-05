Η μεγάλη στροφή του Χόλιγουντ προς την απόδοση κλασικών ηρώων σε νέες εκδοχές ως προς το χρώμα του δέρματος ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό συνεχίζεται και αυτή τη φορά αποτυπώνεται σε ένα από τα μεγαλύτερα franchises. Όπως ανακοίνωσε η Warner και αποκάλυψε το Hollywood Reporter, ο νέος Superman θα είναι μαύρος και δεν θα έχει καμία σχέση με το Snyderverse όπως αυτό εξελίσσεται από το Justice League: Snyder's Cut και μετά.

Έχουν περάσει 3 χρόνια από την ανακοίνωση του Χένρι Καβίλ πως δε θα συνεχίσει με το ρόλο του Superman και η Warner επεξεργαζόταν όλο αυτό το διάστημα την επόμενη ημέρα ενός ήρωα που ζει σε σινεμά και τηλεόραση για πάνω από 7 δεκαετίες. Σε αυτό το εύρος έχουν υποδυθεί τον ήρωα μόνο λευκοί ηθοποιοί, όμως αυτό πρόκειται να αλλάξει, καθώς η αναζήτηση πλέον αφορά σε μαύρο ηθοποιό.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι την παραγωγή των ταινιών της DC θα κάνει από δω και πέρα ο Τζ. Τζ. Έιμπραμς, που υπέγραψε το 2019 ένα deal 500 εκατομμυρίων με τη Warner, ενώ το σενάριο της νέας ταινίας Superman έχει ανατεθεί στον Τα-Νεχίσι Κόουτς, δημοσιογράφο και συγγραφέα που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε κινηματογραφικό επίπεδο, με το σενάριο του να υπολογίζεται να είναι έτοιμο ως το τέλος του 2021.

Στη Warner θέλουν με το νέο Superman να φτιάξουν το αντίπαλον δέος του Black Panther και γι΄αυτό θέλουν τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας να αναλάβει ένας εκπρόσωπος της μαύρης φυλής, με τα ονόματα που έχουν ακουστεί ως τώρα να αφορούν στον Σάκα Κινγκ του Judas and the Black Messiah, τη Ρετζίνα Κινγκ του One Night In Miami και τον Ράιαν Κούγκλερ που είναι ο σκηνοθέτης του πρώτου Black Panther.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η πορεία του Superman θα είναι σε μια λογική Miles Morales - Spider-Man, δηλαδή ο μαύρος Superman θα βρίσκεται σε ένα multiverse όπου δεν αναιρείται το ενδεχόμενο να υπάρχει κι ένας λευκός Superman.

Σε κάθε περίπτωση, το κινηματογραφικό μέλλον ως προς το δίπολο DC - Marvel μοιάζει απεριόριστο καθώς εισαγόμαστε στα multiverses.