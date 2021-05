Στο πρώτο Venom ο Τομ Χάρντι δέχτηκε το symbiote για πρώτη φορά μέσα του και χάρη σε αυτό μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Riot. Όμως ο Riot δεν είναι τίποτα σε επίπεδο παράνοιας σε σχέση με τον Carnage που θα δούμε στο sequel του Venom, το Let There Be Carnage.

Η ταινία ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, στη συνέχεια πήρε παράταση για τον Ιούνιο, μετά πήγε στις 17 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα, αλλά τελικά αυτή θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά σε κινηματογραφικές αίθουσες και όχι σε κάποια πλατφόρμα.

Στο trailer του Venom 2 που κυκλοφόρησε χθες, μας συστήνεται ο Κλίτους Κασάντι (Γούντι Χάρελσον), ένας serial killer που έχει φυλακιστεί και τη στιγμή που τον οδηγούν στη θανατική ποινή κι ετοιμάζονται να του κάνουν ευθανασία, το αίμα του εκρήγνυται και από μέσα βγαίνει ένα symbiote που δεν πρόκειται να τιθασευτεί, όπως αυτό του Έντι Μπροκ (Τομ Χάρντι).

Ο Γούντι Χάρελσον είναι μάλλον, όπως φαίνεται από το trailer, ιδανική επιλογή για αυτό το χαρακτήρα και αναμένουμε να δούμε αν το Venom 2 θα αποτελέσει μια γέφυρα επικοινωνίας με τη μυθολογία του Spider-Man και εν γένει με το MCU, σε μια χρονιά που η Marvel θα ξεδιπλώσει το multiverse της μέσω του Shang-Chi, του Eternals και του Spider-Man: No Way Home που θα δούμε το φθινόπωρο.