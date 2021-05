A-ha the Movie: Κυκλοφόρησε trailer για το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στους θρύλους της synth pop

Στη δεκαετία του '80 και του '90 όλοι χόρευαν με τα κομμάτια των A-ha, το Take On Me είναι ένα τραγούδι-μύθος στην ιστορία της μουσικής, η πορεία που έκαναν από τη Νορβηγία ως τις ΗΠΑ ήταν σαν παραμύθι και το λιγότερο που τους αξίζει είναι αυτό το ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί τον Ιούλιο