Η Άνια Τέιλορ-Τζοι, μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε στην μίνι σειρά του Netflix, Το Γκάμπι της Βασίλισσας, επιστρέφει στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Έντγκαρ Ράιτ, με τίτλο Last Night in Soho. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2021. Η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών, Focus Features, περιγράφει την ταινία ως ένα είδος που ξεφεύγει από αυτά που έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε σε ταινίες του Έντγκαρ Ράιτ, ο οποίος έχει ασχοληθεί με θρίλερ στο Shaun of the Dead.

To trailer κυκλοφόρησε λίγες ώρες πριν και από τη διάρκεια των δύο λεπτών, καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για μια ταινία με πολύ ενδιαφέρον. Το βίντεο ξεκινάει με τη φωνή της Άνια Τέιλορ-Τζόι που τραγουδάει το κομμάτι Downton, ενώ σε αυτό η ιστορία ακολουθεί την Ελοίζ, μια γυναίκα που αγαπά τη μόδα και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτή. Η ίδια έχει την ικανότητα να ταξιδεύει και να βλέπει τον εαυτό της στο παρελθόν. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν είναι ο εαυτός της όταν επισκέπεται το Λονδίνο τη δεκαετία του 1960.

Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι η Ελοίζ αλλά η τραγουδίστρια Σάντι. Η ιστορία παίρνει άλλη διάσταση και τροπή, όταν το παρελθόν μπλέκεται με το παρόν και η ατμόσφαιρα γίνεται σκοτεινή και απειλητική. Εκτός από την Άνια Τέιλορ-Τζοι, πρωταγωνιστούν επίσης, η Τόμασιν ΜακΚένζι και ο Ματ Σμιθ.

