The Tomorrow War: Ο Κρις Πρατ ταξιδεύει στο μέλλον για έναν πόλεμο επιβίωσης της ανθρωπότητας

Τον τελευταίο ένα χρόνο ο Κρις Πρατ μοιραζόταν αρκετές behind the scenes στιγμές από τα γυρίσματα της ταινίας The Tomorrow War, η οποία λόγω της πανδημίας ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση, όμως τώρα ετοιμάζεται για να διατεθεί στην πλατφόρμα της Amazon καθώς κυκλοφόρησε το πρώτο trailer