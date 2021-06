Διαγωνισμός: Κερδίστε 10 διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας «Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου»

Ο καιρός καλοκαίριασε, τα μέτρα κατά του κορονοϊού έχουν χαλαρώσει και η αλήθεια είναι πως τόσους μήνες, ένα σινεμά μας είχε λείψει.

Μεταξύ των ταινιών που θα κυκλοφορήσουν, είναι και το "Those Who Wish Me Dead" ή αλλιώς «Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου», με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου 2021.

Οι κριτικοί κάνουν λόγο για μια εξαιρετική ταινία, γεμάτη ένταση, σημειώνοντας πως πρόκειται για «ένα από τα καλύτερα θρίλερ της εποχής μας»! Και η Tanweer Productions δίνει 10 διπλές προσκλήσεις δωρεάν για την avant-première της ταινίας, που θα γίνει στις 7 Ιουνίου στις 21:00 (ώρα προσέλευσης 20:30), στον θερινό κινηματογράφο «Μπομπονιέρα» στην Κηφισιά.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό που γίνεται στο Instagram του Reader.gr, αφήνοντας comment το όνομα του φίλου/της φίλης ή του/της συντρόφου που θα πάρεις μαζί σου!

Οι 10 τυχεροί θα ανακοινωθούν την Παρασκευή (04/06) και θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στον προσωπικό τους λογαριασμό για τις λεπτομέρειες.