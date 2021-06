Η τραγουδίστρια της ποπ μουσικής, Τέιλορ Σουίφτ, εκτός από τα επιτυχημένα άλμπουμ της, έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και στον χώρο της υποκριτικής. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το έκανε το 2010, όταν συμμετείχε στη ρομαντική κωμωδία, Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μαζί με την Τζέσικα Άλμπα, την Τζέσικα Μπίελ, τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την Τέιλορ Λάτνερ. Έκτοτε, η πορεία της στην έβδομη τέχνη συνεχίστηκε, με το δυστοπικό δράμα, The Giver, ενω το 2020 το Netflix έκανε την παραγωγή, Miss Americana, με διάφορες πτυχές της τραγουδίστριας να γίνονται γνωστές.

Taylor Swift to appear in new David O Russell movie https://t.co/Ia4uxlfCpb#taylorswift #davidorussell pic.twitter.com/iCKHpVArMo