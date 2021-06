Μπραντ Πιτ: Ετοιμάζει ταινία βασισμένη στο σκάνδαλο του Χάρβεϊ Γουάινστιν

Την παραγωγή της νέας ταινίας Said, βασισμένη στο σεξουαλικό σκάνδαλο του Χάρβεΐ Γουάινστιν, θα αναλάβει ο Μπραντ Πιτ. Η ταινία εμπνέεται από το best-seller των The New York Times, με τίτλο She Said: Breaking the Sexual Harassment Story, από τις δημοσιογράφους Τζόντι Κάντορ και Μέγκαν Τουόι, οι οποίες βοήθησαν με τον τρόπο τους να αποκαλυφθεί η δράση του -κάποτε- ισχυρού άνδρα του Χόλιγουντ, Γουάινστιν.

Διαβάστε ακόμη: Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Ακυρώνει» την απόφαση του δικαστηρίου ο εκπρόσωπός του

Κατηγορούμενος για βιασμούς και σεξουαλικές επίθεσες από πολλές γυναίκες, ανάμεσά τους και της Γκουίνεθ Πάλτροου, πρώην αρραβωνιαστικιάς του Μπραντ Πιτ, ο Γουάινστιν εκτίει ποινή φυλάκισης 23 ετών, ενώ εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες. Η Πάλτροου αποκάλυψε, μάλιστα, πως ο Μπραντ Πιτ είχε αντιμετωπίσει, τότε, τον Γουάινστιν, με τον ηθοποιό να λέει σε συνέντευξη του το 2019: «Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι τίποτα περισσότερο δεν θα συνέβαινε, γιατί θα έκανε δύο ταινίες μαζί του».

Στη ταινία θα πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Κάρεϊ Μάλιγκαν ως Μέγκαν Τουόι, ενώ η Ζόι Καζάν την Τζόντι Κάντορ. Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι, με τους Μπραντ Πιτ, Ντίντι Γκάρντνερ και τον Τζέρεμι Κλάινερ, με το σενάριο να υπογράφει η Ρεμπέκα Λένκιεβιτς και τη σκηνοθεσία η Μαρία Σρέιντερ.