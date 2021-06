Τζέιμς Μποντ: Ίντρις Έλμπα και Τομ Χάρντι ψηφίζει ο Πιρς Μπρόσναν ως διαδόχους του Ντάνιελ Κρεγκ

Η συζήτηση για τη διαδοχή στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ μετράει ήδη χρόνια. Με τις φήμες για αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ να φουντώνουν αμέσως μετά το Spectre, το 2015, δεν ήταν λίγα τα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι για την επόμενη ταινία, ακόμη και από τους προηγούμενους ενσαρκωτές του Βρετανού υπερπράκτορα.

Με την αναποφασιστικότητα των παραγωγών να δημιουργεί αδιέξοδο, ο Ντάνιελ Κρεγκ αναγκάστηκε να πάρει και πάλι το όπλο του 007 για μια τελευταία αποστολή. Και έπειτα από πολλές αναβολές και αβεβαιότητα λόγω κορονοϊού, το No Time To Die αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες πιθανότατα τον Οκτώβριο.

Ποιος όμως θα είναι εκείνος που θα σώσει τον κόσμο την επόμενη φορά; Να θυμίσουμε εδώ ότι μεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται συχνά ως πιθανοί αντικαταστάτες του Κρεγκ στο ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007 είναι οι Ίντρις Έλμπα, Τομ Χάρντι, Τομ Χίντλστον, Τομ Χόλαντ, Κίλιαν Μέρφι, Ρίτσαρντ Μάντεν, Μάικλ Φασμπέντερ, Χένρι Κάβιλ και πολύ πρόσφατα ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ, πρωταγωνιστής της σειράς «Bridgerton».



Ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες μεταξύ 1995 και 2002 (GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough και Die Another Day) μίλησε πρόσφατα στο περιοδικό People σχετικά με το μέλλον του Μποντ. «Ο Ίντρις Έλμπα έρχεται στο μυαλό του», είπε, συζητώντας την προοπτική αντικατάστασης του Κρεγκ. «Ο Ίντρις είναι τόσο ισχυρή παρουσία και έχει τόσο μεγάλη ένταση φωνής. Θα ήταν υπέροχος» εκτίμησε. Ο Μπρόσναν είπε ακόμη ότι και ο Τομ Χάρντι είναι κατάλληλος για το ρόλο.

Image Ίντρις Έλμπα (πρώτος αριστερά) και Τομ Χάρντι (πρώτος δεξιά) είχαν συναντηθείο κινηματογραφικά στην ταινία του ΓκάιΡίτσι, «RocknRolla», το 2008 (Πηγή: Getty Images)

Ωστόσο, ο πρώην πρωταγωνιστής των ταινιών Τζέιμς Μποντ παραδέχτηκε ότι «δεν έχει ιδέα» ποιον θα επιλέξουν οι παραγωγοί να υποδυθεί τον πράκτορα 007 στο μέλλον, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο και δεν μπορεί να μαντέψει. «Νομίζω ότι τώρα που ο Ντάνιελ άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα, μπορούν να προχωρήσουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους» είπε.

Με το name dropping να συνεχίζεται και η λίστα υποψηφίων για το ρόλο του Τζέιμς Μποντ να μακραίνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ώρα των φαβορί πλησιάζει. Εκτός κι αν θα πρέπει να περιμένουμε πάλι μια εξαετία μετά το No Time to Die για να δούμε τον επόμενο 007 σε νέες περιπέτειες.