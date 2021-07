Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, ο ιδιαίτερα παραγωγικός σκηνοθέτης που υπέγραψε το πρώτο φιλμ της σειράς ταινιών Σούπερμαν, τη σειρά αστυνομικών ταινιών Φονικό Όπλο και άλλες εισπρακτικές επιτυχίες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ανάμεσα στα πιο εμπορικά επιτυχημένα φιλμ του Ντόνερ φιγουράρουν το θρίλερ Omen (1976), η χριστουγεννιάτικη κωμωδία Scrooged (1988), αλλά και η τελευταία του ταινία, η αστυνομική περιπέτεια 16 Blocks (2006). Είχε ακόμη γυρίσει αξιόλογες τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσά τους τις Get Smart, Perry Mason, Gilligan's Island, ή το θρίλερ The Twilight Zone. Ήταν παραγωγός στη σειρά ταινιών X-Men αλλά και στη σειρά ταινιών Free Willy.

Ο ιστότοπος Holywood Reporter επικαλέστηκε συνεργάτη του Ρίτσαρντ Ντόνερ, που επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Ο ιστότοπος Deadline ανέφερε ότι η σύζυγός του, η Λόρεν Σούλερ Ντόνερ, δεν διευκρίνισε τα αίτια του θανάτου του δημιουργού. «Ο Ρίτσαρντ Ντόνερ είχε την πιο δυνατή και βροντερή φωνή που μπορείς να φανταστείς. Προσέλκυε την προσοχή και γελούσε όπως κανένας άνθρωπος δεν το είχε κάνει πριν από αυτόν. Ο Ντικ είχε μεγάλη πλάκα. Αυτό που είδα σε εκείνον, όταν ήμουν 12 χρονών παιδί, ήταν πως νοιαζόταν. Λάτρευα το πόσο νοιαζόταν», ήταν το σχόλιο του Σον Oστιν, του σταρ της ταινίας Goonies, μέσω Twitter.

Richard Donner had the biggest, boomiest voice you could imagine.

He commanded attention and he laughed like no man has ever laughed before. Dick was so much fun. What I perceived in him, as a 12 year old kid, is that he cared. I love how much he cared.



- Goonies Never Say Die