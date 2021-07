Τα καλύτερα θερινά σινεμά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη! (pics)

Το θερινό σινεμά αποτελεί πάντα μία από τις πιο διαχρονικές αξίες του καλοκαιριού. Με το που δύσει ο ήλιος, παίρνεις θέση μαζί με την παρέα σου για να απολαύσετε την μοναδική εμπειρία ενός υπαίθριου κινηματογράφου.

Φώτα χαμηλά, αεράκι να φυσάει απαλά και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Όποιος πει ότι δεν του αρέσουν οι θερινοί κινηματογράφοι ή λέει ψέματα ή, πολύ απλά, δεν έχει πάει ποτέ.

Η όλη εμπειρία εξυψώνεται κιόλας, από τη στιγμή που θα επιλέξεις για συντροφιά την πιο σινεφίλ μπίρα, την Fischer. Είναι αυτή, που θα σου προσφέρει δροσιά, απόλαυση και με την χαρακτηριστική γεύση της, η Premium pilsener θα δώσει άλλη... γεύση στο βράδυ σου, αλλά και σε όλη την διάρκεια της ταινίας.

H ίδια «αγκαλιάζει» και στηρίζει και φέτος τα θερινά σινεμά, φροντίζοντας να δροσίσει τις καλοκαιρινές μας βραδιές, ακόμη και εν καιρώ κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Φέτος, όπως και τα προηγούμενα δύο έτη, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες σε 15 επιλεγμένους θερινούς κινηματογράφους, μαζί με την απολαυστική συντροφιά της πιο σινεφίλ μπίρας.

H Fischer μας εμπνέει να χαρούμε την ζωή, μετατρέποντας καθημερινές στιγμές σε ξεχωριστές εμπειρίες και το Reader.gr είναι εδώ, για να σου δείξει τα μέρη και τους χώρους που μπορείς να την απολαύσεις όσο βλέπεις την ταινία σου.

Αρχίζουμε την περιπλάνηση...

1. Cine Φιλοθέη

Image

Το Cine Φιλοθέη βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον και συνδέεται με άλλα δύο πάρκα, εκ των οποίων το ένα ακολουθεί το μονοπάτι μιας γέφυρας πάνω από ένα ρυάκι. Κάπως έτσι, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην εξοχή και η εμπειρία γίνεται μοναδική.

Παίζονται τώρα: Ο Πατέρας (The Father) - 2020, 97', Πέμ.-Τετ.: 21.00/23.00

Εισιτήρια: €8,00, φοιτ. €6,50

Τοποθεσία: Πλ. Δροσοπούλου, Φιλοθέη

Τηλ.: 2106833398

2. Cine Μπομπονιέρα

Image

Αν δεν έχεις αυτοκίνητο, μην αγχώνεσαι. Το θερινό σινεμά «Μπομπονιέρα» βρίσκεται μόλις πέντε λεπτά από τον ηλεκτρικό σταθμό της Κηφισιάς. Το επίσης καταπράσινο σκηνικό σε κάνει να ξεχνάς τη βοή της πόλης και μπορείς να δεις την ταινία σου, απολαμβάνοντας ποιότητα ήχου και εικόνας.

Παίζονται τώρα: Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν (Rifkin's Festival) - 2020, 88', Πέμ.-Τετ.: 20.50/22.40

Εισιτήρια: € 8,50

Τοποθεσία: Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά

Τηλ.: 2108019687

3. Σινέ Αλίκη

Image

Αν μένεις λίγο πιο έξω από την Αθήνα και προς τα βόρεια, έχουμε και για σένα τη λύση. Το σινέ Αλίκη σε μεταφέρει από την είσοδό του κιόλας σε μια άλλη εποχή! Μέσα, είναι άνετο, κομψό και προσφέρει την καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες του, για να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Παίζονται τώρα: Ο Πατέρας (The Father) - 2020, 97', Πέμ.-Κυρ.: 20.50/22.40, Δευτ.-Τετ. 22.40

Λούκα (Luca) - 2021, 95', Πέμ.-Τετ.: 20.50 μεταγλ.

Εισιτήρια: €8,00, παιδ. - φοιτ. - άνεργοι & άνω των 65: €6,00

Τοποθεσία: Λεωφ. Μαραθώνος 3, Πλατεία Δροσιάς

Τηλ.: 2106229645

4. Σινέ Φλοίσβος

Image

Είναι το αγαπημένο σινεμά των κατοίκων των Νοτίων Προαστίων - και όχι μόνο - και η χαρά μικρών και μεγάλων, αφού βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και σου δίνει μια ανεπανάληπτη εμπειρία, καθώς την ώρα που περιμένεις να αρχίσει η ταινία σου, μπορείς να γίνεις θεατής ενός εκπληκτικού ηλιοβασιλέματος!

Παίζονται τώρα: Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν (Rifkin's Festival) - 2020, 88', Πέμ.-Τετ.: 20.50/22.40

Εισιτήρια: €8,00, κάθε Τρ. €6,00, παιδ. €6,00. Online αγορά εισιτηρίων στο www.cineflisvos.gr

Τοποθεσία: Πάρκο Φλοίσβου Π. Φαλήρου (πλησίον Μαρίνας)

Τηλ.: 2109821256

5. Σινέ Αλόμα

Image

Ένας μικρός πάραδοσιακός κινηματογράφος βρίσκεται «κρυμμένος» ανάμεσα στις πολυκατοικίες της Αργυρούπολης. Τα αναρριχητικά φυτά , οι θάμνοι, τα λουλούδια και τα δέντρα, όμως, σε μεταφέρουν σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό. Παίρνεις θέση στις αναπαυτικές καρέκλες απολαμβάνοντας την Fischer και αν φοβάσαι μην πιάσει καλοκαιρινό ψιλόβροχο, ο χώρος γίνεται και σκεπαστός!

Παίζονται τώρα: Άσπρο Πάτο (Drunk/Another Round) - 2020, 117', Πέμ.-Τετ.: 22.40

Ο Πατέρας (The Father) - 2020, 97', Πέμ.-Τετ.: 20.50

Εισιτήρια: €7,00, παιδ., φοιτ., άνεργοι & άνω των 65 € 6,00. Κάθε Τετ. γεν. είσ. €5,00.

Τοποθεσία: Μ. Γερουλάνου 103 & Πόντου 39, Αργυρούπολη

Τηλ.: 2109951388

6. Ελληνίς Cinemax

Image

Ο εν λόγω θερινός κινηματογράφος στους Αμπελόκηπους είναι στην 6η δεκαετία «ζωής» του κι έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Πριν από λίγα χρόνια ανακαινίστηκε κι υποδέχεται έκτοτε το κοινό του με μια πιο glamorous αισθητική, αφού εκτός από τις... συνηθισμένες καρέκλες, διαθέτει άνετες πολυθρόνες και καναπέδες.

Παίζονται τώρα: Ο Πατέρας (The Father) - 2020, 97', Πέμ.-Τετ.: 20.50/23.00

Εισιτήρια: Πέμ.-Κυρ. €8,00, Δευτ.-Τετ. €6,00. Πώληση εισ. με πιστ. κάρτα στο 80111300400 (σταθ.) και στο www.cinemax.gr

Τοποθεσία: Λεωφ. Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι

Τηλ.: 2106464009

7. Σινέ Πανόραμα

Image

Αν τώρα μας διαβάζεις από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε τη λύση και για σένα. Θα απολαύσεις την ταινία σου στο Cine Πανόραμα, τον θερινό κινηματογράφο που μετρά 23 χρόνια λειτουργίας και βρίσκεται τόσο... ψηλά, που νιώθεις ότι θα αγγίξεις τον ουρανό!

Παίζονται τώρα: Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν (Rifkin’s Festival) - 2020, 88', Πέμ.-Τετ.: 21.00/23.00

Εισιτήρια: Γεν. εισ. €7,00, €5,00 παιδ. - φοιτ. - ανέργων - πολυτέκνων - άνω των 65 ετών

Τοποθεσία: Εθν. Οδός 1ο Πανοράματος, Πυλαία - Χορτιάτης

Τηλ.: 2310346720

8. Σινέ Αβάνα

Image

Μία από τις πιο όμορφες ταράτσες που υπάρχουν στην Αθήνα για να δεις ταινία είναι αυτή του Σινέ Αβάνα. Περιβάλλον που θυμίζει νησί και σε κάνει να ξεφεύγεις από τους γρήγορους ρυθμούς της πρωτεύουσας, τηρώντας όλες τις απαραίτητες αποστάσεις.

Παίζονται τώρα: Monday - 2020, 116', Πέμ.-Τρ.: 20.50/23.00

Ο Πατέρας (The Father) - 2020, 97', Τετ.: 20.50/22.45

Εισιτήρια: €8,00, φοιτ.-παιδ. & κάθε Τετ. €6,00

Τοποθεσία: Λεωφ. Κηφισίας 234 & Λυκούργου 3, Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106773162

9. Arian Urban Openair Cinema

Image

Ένα από τα πιο ιστορικά θερινά (αλλά και χειμερινά) σινεμά, το Αριάν άρχισε τη λειτουργία του το 1959. Το 1986 έκλεισε εξαιτίας της κρίσης των θερινών κινηματογράφων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επέστρεψε για να κρατήσει και πάλι συντροφιά σε όποιον ήθελε να «ξεφύγει». Το σκηνικό θυμίζει κάτι από εξωτικό νησί και κάνει τον επισκέπτη να νιώθει σαν στο σπίτι του από το πρώτο κιόλας βήμα.

Παίζονται τώρα: Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν (Rifkin’s Festival) - 2020, 88', Πέμ.-Κυρ., Τετ.: 20.45/22.30, Δευτ., Τρ. 22.30

Ονειρομπελάδες (Drømmebyggerne/Dreambuilders) - 2020, 81', Δευτ., Τρ.: 20.40

Εισιτήρια: €9,90. Γεν. είσ. για παιδικά €7,90. Kάθε Τετ. €7,90. Παιδ., μαθητ. €7,90. Φοιτ. € 8,90. Premium θέσεις €13,90. Ειδικές τιμές για γκρουπ. Έκπτωση €2 για πληρωμές με MasterCard. ONLINE TICKETS & SNACKS - www.ariancinema.gr.

Τοποθεσία: Λεωφ. Αγγέλου Μεταξά 11, Γλυφάδα (αυλή στοάς Αριάν)

Τηλ.: 2109680090 και 2108938111

10. Cine Αμαρυλλίς

Image

Η Αγία Παρασκευή έχει τον δικό της θερινό κινηματογράφο, όπου δίνουν ραντεβού οι σινεφίλ της περιοχής και όχι μόνο. Το 2018 άρχισε να λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση και ανακαινίστηκε πλήρως, για να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του. Αν βρεθείς προς τα εκεί και δεις κάποια ταινία, μην ξεχάσεις τη Fischer σου, ε;

Παίζονται τώρα: Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν (Rifkin’s Festival) - 2020, 88', Πέμ.-Τετ.: 20.50/22.40

Εισιτήρια: €8,00, φοιτ. - παιδ. €6,00. Κάθε Τρ. €6,00

Τοποθεσία: Αγ. Ιωάννου 2, Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 2106010561

11. Σινέ Εκράν

Image

Τόσο πράσινο μαζεμένο δεν έχεις ξαναδεί! Το Εκράν προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία στους κατοίκους του κέντρου, που θέλουν κάτι διαφορετικό. Και δύο tips: Πρώτον, προτίμησε τα μπροστινά καθίσματα για καλύτερο ήχο και δεύτερον, ρώτησε την κυρία Λίτσα για την ιστορία του σινεμά. Θα μάθεις πολλά!

Παίζονται τώρα: Οδός Μαλχόλαντ (Mulholand Drive) - 2001, 146', Πέμ., Δευτ.-Τετ.: 21.15, Παρ.-Κυρ. 22.40

Ερωτική Επιθυμία (In The Mood For Love) - 2000, 98', Παρ.-Κυρ.: 21.00

Εισιτήρια: Γεν. εισ. Πέμπτη - Τρίτη €7.50, Φοιτητικό - Ειδικές Κατηγορίες (Άτομα άνω των 65 και παιδιά κάτω των 10, άνεργοι) €6.00. Κάθε Τετάρτη ισχύει το μειωμένο εισιτήριο €6.00 για όλους.

Τοποθεσία: Ζωναρά & Αγαθίου 11, Νεάπολη Εξαρχείων

Τηλ.: 210 6461895

12. Cine Βοτσαλάκια

Image

Πάμε πάλι... παραλιακά! Ο Πειραιάς έχει το δικό του... καμάρι στην 7η Τέχνη. Σχεδόν δίπλα στη θάλασσα, το τοπίο απ' έξω θυμίζει νησί του Ιονίου, ενώ στα... ενδότερα παίρνεις θέση σε αναπαυτικές καρέκλες, αλλά και σε κάποιο από τα πάσο που είναι σε υπερύψωμα, αν θες να απολαύσεις ταινία από... ψηλά!

Παίζονται τώρα: Ο Πατέρας (The Father) - 2020, 97', Πέμ.-Τετ.: 20.50/22.45

Εισιτήρια: €7,00, φοιτ., άνεργοι, άνω των 65 & κάθε Τρ., Τετ. €5,00

Τοποθεσία: Πλαζ Βοτσαλάκια (Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά)

Τηλ.: 2104227427

13. Σινέ Δεξαμενή

Image

Ένα σινεμά με μεγάλη ιστορία! Η Δεξαμενή υδροδοτούσε την περιοχή της Αθήνας επί Τουρκοκρατίας και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Το καφενείο της υπήρξε στέκι ποιητών και λογοτεχνών, όπως Παπαδιαμάντη, Βάρναλη και Καζαντζάκη. Το 1991 το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ μετέτρεψε το χώρο στο θερινό σινεμά, το οποίο αγαπήθηκε πολύ και σήμερα μπορείς να απολαύσεις ταινίες κάθε είδους!

Παίζονται τώρα: Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν (Rifkin’s Festival) - 2020, 88', Πέμ.-Τετ.: 20.50/22.40

Εισιτήρια: €8,00, φοιτ. €5,00. Κάθε Τετ. δύο άτομα με ένα εισιτήριο.

Τοποθεσία: Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι

Τηλ.: 2103623942 και 210-3602363

14. Cine Αλεξάνδρα

Image

Ένας κομψός, elegant και άνετος χώρος σε περιμένει στο Κάτω Χαλάνδρι, κοντά στο μετρό του Χολαργού. Το 2018 ανακαινίστηκε και αναβάθμισε τον εξοπλισμό του, κάτι που το έκανε μια από τις αγαπημένες επιλογές μικρών και μεγάλων. Στα plus, ότι έχει και ειδική προστασία βροχής, σε περίπτωση που ο καιρός αλλάξει... κέφια!

Παίζονται τώρα: Ένας Γιος (A Fils) - 2019, 95', Πέμ.-Σάβ.: 21.00/ 23.00, Κυρ.-Τρ. 21.00

Minary - 2020, 115', Κυρ.: 23.00

Digger - 2020, 101', Δευτ., Τρ.: 23.00

Μήλα - 2020, 91', Τετ.: 23.00

Λούκα (Luca) - 2021, 95', Τετ.: 21.00 μεταγλ.

Εισιτήρια: €7,00, Δευτ., Τρ. €5,00. ΑμεΑ, παιδιά, άνεργοι, πολύτεκνοι & άνω των 65 €5,00

Τοποθεσία: Ηρ. Πολυτεχνείου 27 (Μετρό Χολαργός), Κάτω Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106777708

Όπως και να έχει, το κάθε θερινό σινεμά είναι μοναδικό και ξεχωριστό κι όποιο και να επιλέξεις, το σίγουρο είναι πως θα περάσεις καλά! Απόλαυσε την στιγμή με την συντροφιά της Fischer και μοιράσου την εμπειρία σου στα social media, χρησιμοποιώντας τα hashtags #FischerBeer #ItsAboutTaste #StarringFischer #TherinoMeFischer.

Photo credits: Facebook pages των κινηματογράφων