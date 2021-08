«Coda»: Mία ιστορία ενηλικίωσης σε μία οικογένεια κωφών

Η νέα ταινία της Σιάν Χέντερ, με τίτλο «Coda» αφηγείται την ιστορία της 17χρονης μαθήτριας Λυκείου, Ρούμπι, η οποία είναι η μόνη στην οικογένειά της που δεν είναι κωφή και μεγαλώνει βοηθώντας στις επισκέψεις σε γιατρούς, στην επικοινωνία με τη χρήση διερμηνείας και στη μικρή οικογενειακή αλιευτική επιχείρηση. Στο σχολείο συμμετέχει στη χορωδία και ανακαλύπτει το πάθος της για το τραγούδι. Η δασκάλα μουσικής την προτρέπει να παρακολουθήσει μαθήματα στο μουσικό σχολείο και έτσι βρίσκεται ανάμεσα στην οικογένειά της και στο όνειρό της.

Διαβάστε ακόμη: Μόνικα Λεβίνσκι - Μπιλ Κλίντον: Το σκάνδαλο με το λερωμένο φόρεμα έρχεται στη μικρή οθόνη

Η οικογένεια επικοινωνεί με τη νοηματική γλώσσα στην ταινία και τους τρεις χαρακτήρες με απώλεια ακοής (πατέρα, μητέρα, αδελφό) της πρωταγωνίστριας υποδύονται κωφοί ηθοποιοί. «Θεωρώ ότι θα ήταν χαμένη ευκαιρία, αν δεν είχα εντάξει στο καστ κωφούς ηθοποιούς» εξηγεί η Σιάν Χέντερ στο BBC.

CODA is out! Please go watch! This movie was a labor of love. Thank you to everyone - my cast and crew and friends and family who have helped on this journey. Now on ⁦@AppleTV⁩ or in a theater near you! #CODAfilm pic.twitter.com/V15MzM4lsm