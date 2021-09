La Casa de Papel: 3 Σεπτεμβρίου η πέμπτη σεζόν - Ανυπομονούν οι φαν της σειράς του Netflix

Η ισπανική σειρά «La Casa de Papel» καθήλωσε από την πρώτη σεζόν, το 2017, εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Και αύριο, Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς που είναι από τις επιτυχημένες στο Netflix. Η πέμπτη σεζόν του «La Casa de Papel» θα αποτελείται από πέντε επεισόδια με το σύνθημα να είναι «Ελευθερία ή Θάνατος» για τους ληστές.

Οι ληστές με τα πορτοκαλί και τις μάσκες του Νταλί κάνουν φινάλε, με το πρώτο σετ πέντε επεισοδίων του La Casa De Papel να ανεβαίνει στο Netflix το πρωί της Παρασκευής. Το οριστικό «αντίο» με άλλα πέντε επεισόδια είναι προγραμματισμένο να ανέβει στο Netflix στις 3 Δεκεμβρίου. Πυροβολισμοί και κυνηγητό που δεν περιμένει κανείς, έξυπνες κινήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις συνθέτουν το σκηνικό της πέμπτης σεζόν, μιας από τις πιο δημοφιλείς, μη αγγλόφωνες, σειρές του Netflix που κατά την τέταρτη σεζόν συγκέντρωσε πάνω από 65 εκατομμύρια προβολές.

Σε αυτή τη σειρά επεισοδίων με τίτλο «La Casa de Papel Part 5, Volume 1», η συμμορία αντιμετωπίζει μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της, αφού έχει χάσει ένα μέλος της. «Αυτό που ξεκίνησε ως ληστεία, θα τελειώσει με πόλεμο», αναφέρει το Netflix. Ο καθηγητής συνελήφθη από την επιθεωρητή Sierra και, φαίνεται για πρώτη φορά να μην έχει σχέδιο διαφυγής. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η συμμορία.

Στο τρέιλερ, η Τόκιο περιγράφει τις 100 ώρες που έχουν περάσει κλεισμένοι στην τράπεζα της Ισπανίας. «Είναι σαν να έχουν περάσει 100 χρόνια» λέει. Την ίδια ώρα ο καθηγητής αποκαλύπτει ότι ο συνταγματάρχης Tamayo συγκεντρώνει στρατό για να μπει στην τράπεζα της Ισπανίας και να βάλει ένα τέλος στην ιστορία. Εκτός από τους συνήθεις υπόπτους, στη τελευταία σεζόν προστίθενται και οι ηθοποιοί Miguel Ángel Silvestre και Patrick Criado.

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1. premieres this Friday! Here's a rundown of the new episode titles pic.twitter.com/ucKJqL1tkB