Matrix 4: Το πρώτο επίσημο τρέιλερ είναι εδώ και είναι σκέτη παράνοια

Όταν τελείωσε το The Matrix Revolutions το 2003, ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν πως σήμερα, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, θα γυρίζαμε εκεί, όπου άρχισαν όλα. Πίσω στον κόσμο του Matrix.Μετά από χρόνια ανυπομονησίας, φημών, θεωριών και προσδοκιών, το Matrix 4 είναι γεγονός. Πριν από ένα 24ωρο η Warner Bros αποφάσισε να προθερμάνει το κλίμα με το teaser trailer της ταινίας, ενώ πλέον έχουμε και το πρώτο ολοκληρωμένο trailer του The Matrix Ressurections, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της ταινίας, που σκηνοθετεί η Λάνα Γουατσόφσκι.

Η επιλογή είναι δική σου, λοιπόν. Ποιο χάπι θα πάρεις; Το μπλε που σε αφήνει στη λήθη, ή το κόκκινο που σε οδηγεί στην απάντηση της ερώτησης «τι είναι το Matrix;».

Στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας βλέπουμε τον Κιάνου Ριβς με μακρύ μαλλί στον ρόλο του Neo, αλλά και την Καρι Αν Μος σε αυτόν της Trinity. Παράλληλα, ο διάσημος από τον ρόλο του στο How I Met Your Mother, Νιλ Πάτρικ Χάρις, υποδύεται ένα ψυχολόγο, ενώ μένει να δούμε ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί ο Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β', που είδαμε στο Candyman. Το The Matrix Ressurections αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2021.