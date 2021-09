Kathryn Prescott: Σοβαρό ατύχημα είχε η ηθοποιός - Παραλίγο να μείνει παράλυτη

Η ηθοποιός Kathryn Prescott παραλίγο να χάσει τη ζωή της, αφού χτυπήθηκε από μπετονιέρα την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει δρόμο στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το τροχαίο ατύχημα έγινε την Τρίτη (7/9) και σύμφωνα το Sky News η ηθοποιός μεταφέρθηκε άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο και μέχρι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Σημειώνεται ότι η Kathryn Prescott έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «24: Legacy», «The Son» και «Skins», Ακόμα έχει συμμετάσχει και σε αρκετές ταινίες.

Η δίδυμη αδερφή της Megan Prescott με ανάρτησή της στο Twitter ανέφερε ότι: «Είναι απίστευτα τυχερή που είναι ζωντανή. Απέφυγε ελάχιστα την παράλυση. Οι γιατροί ελπίζουν ότι θα αναρρώσει πλήρως, αλλά αυτό θα είναι εφικτό μόνο με τη σωστή φροντίδα αυτή τη στιγμή». Η ηθοποιός έχει σπάσει και τα δύο πόδια και τη λεκάνη της σε δύο σημεία και η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή από τους γιατρούς.

