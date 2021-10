Αλεκ Μπάλντουιν: «Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να αισθάνεται κάποιος που σκοτώνει αδικαιολόγητα έναν άνθρωπο» - Το προφητικό tweet

Η ημέρα γυρισμάτων της ταινίας «Rust» εκτυλίχθηκε απρόσμενα για τον ηθοποιό Άλεκ Μπάλντουιν. Το όπλο που χρησιμοποίησε εκπυρσοκρότησε σκοτώνοντας την κινηματοραφίστρια, Χαλίνα Χάτσινς και τραυμάτισε σοβαρά τον σκηνοθέτη, Τζόελ Σόουζα. Η δυσάρεστη είδηση ανέσυρε ένα tweet του ηθοποιού από το 2017, στο οποίο έγραφε «Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να αισθάνεται κάποιος που σκοτώνει αδικαιολόγητα έναν άνθρωπο».

Αφορμή για το συγκεκριμένο tweet του Άλεκ Μπάλντουιν στάθηκε η είδηση ότι αστυνομικός πυροβόλησε έναν άνδρα που θεωρούσε ύποπτο για κλοπή. Τον πυροβόλησε πολλές φορές, τον παράτησε κι έφυγε.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI