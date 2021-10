Κεντρικό θέμα σε όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία έχει γίνει ο Άλεκ Μπάλντουιν, καθώς από το όπλο που βρισκόταν στα χέρια του και εκπυρσοκρότησε, σκοτώθηκε η κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίστηκε σοβαρά ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα. Το τραγικό γεγονός έγινε στα γυρίσματα της ταινίας Rust και ήδη έχουν κυκλοφορήσει οι πρώτες φωτογραφίες που δείχνουν τον 63χρονο ηθοποιό συντετριμμένο.

Διαβάστε ακόμη: Αλεκ Μπάλντουιν: Πώς σκότωσε τη γυναίκα στα γυρίσματα του Rust με το όπλο - Τι ερευνούν οι Αρχές

Ο ίδιος πήγε οικειοθελώς στο γραφείο του σερίφη και ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση, όπως και όλα τα μέλη του συνεργείου που βρίσκονταν εκεί την ώρα της τραγωδίας. Ο τοπικός σερίφης δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ενώ οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για ατύχημα καθώς υπήρξε πρόβλημα με το όπλο που όπως σημειώνεται περιείχε άσφαιρα.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK