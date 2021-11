Dean Stockwell: Πέθανε στα 85 του ο διάσημος ηθοποιός του Dune

Εφυγε από τη ζωή ο κινηματογραφικός αστέρας Dean Stockwell, σε ηλικία 85 ετών. Ο γνωστός ηθοποιός πέθανε ήσυχα στο σπίτι του από φυσικά αίτια, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειάς του. Γεννημένος στο 1936 στο Βόρειο Χόλιγουντ, ο υποψήφιος για Όσκαρ και Emmy πρωταγωνιστής στην πάνω από 70 χρόνων καριέρα του, σημείωσε μια αξιοπρόσεκτη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η καριέρα του ξεκίνησε στα 7 του μόλις χρόνια από την εμβληματική σκηνή του Broadway. Εμφανίστηκε δίπλα σε «ιερά τέρατα» όπως ο Τζιν Κέλι και ο Φρανκ Σινάτρα στο Anchors Aweigh. Επίσης στο Kim δίπλα στον Έρολ Φλιν, στο Gentleman’s Agreement και στο The Boy With the Green Hair του 1948.

Σε νεαρή ηλικία, επέστρεψε στη σκηνή του Broadway για το Compulsion δίπλα στον Ρόντι ΜακΝτόουαλ με τον οποίο τον έδεσε μία φιλία ζωής. Μάλιστα, επανέλαβε τον ρόλο του και στη μεγάλη οθόνη κερδίζοντας το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών. Επίσης έπαιξε στις ταινίες Sons and Lovers και Long Day’s Journey Into Night με την Κάθριν Χέπμπορν.

Μεγάλοι σταθμοί στην κινηματογραφική του καριέρα ήταν επίσης οι ρόλοι του στις ταινίες Paris, Texas του Βιμ Βέντερς, Blue Velvet, Dune του Ντέιβιντ Λιντς, Married to the Mob το οποίο του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, The Rainmaker και The Player.



Στη μικρή οθόνη έπαιξε στη σειρά επιστημονικής φαντασίας Quantum Leap στον ρόλο του ναύαρχου Al Calavicci κερδίζοντας τέσσερις υποψηφιότητες για βραβείο Emmy. Ακόμα, μεταξύ άλλων συμμετείχε στις σειρές: Battlestar Galactica, JAG, The Tony Danza Show και NCIS: New Orleans.

Εγκατέλειψε την καριέρα του το 2015 για να αφοσιωθεί στην τέχνη, εκθέτοντας έργα του στις ΗΠΑ με το πλήρες όνομά του, Robert Dean Stockwell. Η οικογένειά του τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που λάτρευε να παίζει, να γελάει, να καπνίζει πούρα και να παίζει γκολφ. Ο ηθοποιός είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τον Όστιν και τη Σόφι.