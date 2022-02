Moses J. Moseley: Νεκρός με τραύμα από όπλο στο κεφάλι ο ηθοποιός του Walking Dead

Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του ηθοποιού Moses J. Moseley που αγνοούνταν εδώ και μία εβδομάδα. Ο 31χρονος που έγινε γνωστός από τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά Walking Dead, εντοπίστηκε σε περιοχή της πολιτείας της Τζόρτζια, μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας ένα τραύμα από όπλο στο κεφάλι, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Η οικογένειά του είχε δηλώσει την εξαφάνιση του νεαρού ηθοποιού από την περασμένη εβδομάδα καθώς δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν και γενικά δεν είχε δώσει σημάδια ζωής. Μετά την υποβολή αναφοράς για αγνοούμενους, η οικογένεια εντόπισε το αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκε η σορός του, στο Stockbridge.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Μέλος της οικογένειας ανέφερε στο TMZ ότι ο Moses πέθανε από πυροβολισμό, αλλά οι όσοι ασχολούνται με την υπόθεση αναζητούν αν ήταν ο ίδιος που πάτησε στη σκανδάλη ή έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Ο πιο δημοφιλής ρόλος του Moseley ήταν όταν υποδύθηκε το ζόμπι στο The Walking Dead του AMC . Έπαιξε τον ρόλο για τρεις σεζόν, από το 2012 έως το 2015. Οι άλλες τηλεοπτικές του συντελεστές περιλαμβάνουν τους Watchmen του HBO, το American Soul της BET και το Queen of the South του USA Network .