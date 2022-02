Ενα μήνα με την τραγική είδηση της απώλειας του Αμερικανού κωμικού Μπομπ Σάγκετ, αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου του. Από την πρώτη στιγμή είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο χρήσης ναρκωτικών, ενώ ως πιθανότερη αναφερόταν η ανακοπή. Ωστόσο όπως αποκάλυψε το ΤΜΖ ο 65χρονος έφυγε από τη ζωή λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδες που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν και από του συγγενείς του θύματος, έφερε ένα τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το πιθανότερο σενάριο είναι να χτύπησε κάπου -γίνεται λόγος για το κεφαλάρι του κρεβατιού- δεν εκτίμησε τη σοβαρότητα και έπεσε να κοιμηθεί. Δεν ξύπνησε όμως ποτέ και πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία.

