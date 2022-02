Όσκαρ 2022: Η Τζέιν Κάμπιον έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα με δύο υποψηφιότητες καλύτερης σκηνοθεσίας

Η Τζέιν Κάμπιον πέτυχε κάτι σημαντικό για τη θέση των γυναικών στον θεσμό των Όσκαρ και το The Power of the dog είναι η επιτυχία που της χάρισε την υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για δεύτερη φορά