Μπομπ Σάγκετ: Ο ηθοποιός είχε... προβλέψει τον θάνατό του λέγοντας «θα με βρουν νεκρό στο κρεβάτι»

Ο διάσημος κωμικός Μπομπ Σάγκετ που έχασε τη ζωή του στις 9 Ιανουαρίου μετά από τραυματισμό στο κεφάλι που του προκάλεσε εσωτερική εγκεφαλική αιμορραγία, κατά τη διάρκεια ενός βιντεοσκοπημένου podcast είχε κάνει μια ανατριχιαστική πρόβλεψη για τον θανατό του, μήνες πριν πεθάνει. Όπως ανέφερε το «Radar», ο σταρ του «Full House» έκανε την ανατριχιαστική πρόβλεψη στο «Bob Saget's Here For You» στις 25 Οκτωβρίου, όταν η σύζυγός του, Κέλι Ρίζο, εξήγησε ότι οι αγαπημένες της ταινίες περιελάμβαναν τα κλασικά γκανγκστερικά The Godfather, Scarface, Casino και GoodFellas.

«Λοιπόν, δεν έχω να ζήσω πολύ αν αυτά είναι τα αγαπημένα σου», απάντησε τότε ο Σάγκετ, συμπληρώνοντας: «Θα με βρουν νεκρό στο κρεβάτι», με τη Ρίζο να απαντά χιουμοριστικά: «Καλύτερα να προσέχεις». Δυστυχώς όμως, η αστεία δήλωση του ηθοποιού βγήκε αληθινή.

Χτύπησε στο κεφαλάρι του κρεβατιού του πριν κοιμηθεί

Μάλιστα τα αίτια της απώλειας του Αμερικανού κωμικού αποκαλύφθηκαν περίπου ένα μήνα μετά τον θανατό του. Από την πρώτη στιγμή είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο χρήσης ναρκωτικών, ενώ ως πιθανότερη αναφερόταν η ανακοπή. Ωστόσο όπως αποκάλυψε το ΤΜΖ ο 65χρονος έφυγε από τη ζωή λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδες που στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν και από του συγγενείς του θύματος, έφερε ένα τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το πιθανότερο σενάριο είναι να χτύπησε κάπου -γίνεται λόγος για το κεφαλάρι του κρεβατιού- δεν εκτίμησε τη σοβαρότητα και έπεσε να κοιμηθεί. Δεν ξύπνησε όμως ποτέ και πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία.

Bob Saget Died From Brain Bleed After Hitting His Head https://t.co/ys7egpzKgg — TMZ (@TMZ) February 10, 2022

«Τώρα που έχουμε τα τελικά συμπεράσματα από την έρευνα των αρχών, θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό οι φίλοι να ακούσουν αυτά τα συμπεράσματα απευθείας από εμάς. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Μπομπ πέθανε από τραύμα στο κεφάλι. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά λάθος χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε κάτι, δεν του έδωσε σημασία και πήγε για ύπνο. Δεν υπήρχαν ναρκωτικά ή αλκοόλ» ανέφερε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος της οικογένειας.

Βρισκόταν σε παράσταση στο Τζάκσονβιλ

Ο 65χρονος γνωστός ως Ντάνι Τάνερ της σειράς «Full House» είχε βρεθεί νεκρός σε δωμάτιο του ξενοδοχείου Ritz-Carlton στο Ορλάντο της Φλόριντα, έπειτα από παράσταση στο Τζάκσονβιλ. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του είχε επιβεβαίωσε η οικογένεια του κωμικού με δήλωση στο CNN.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο αγαπημένος μας Μπομπ πέθανε σήμερα. Ήταν τα πάντα για εμάς και θέλουμε να ξέρετε πόσο πολύ αγαπούσε τους θαυμαστές του και χαιρόταν να παίζει ζωντανά και να ενώνει τους ανθρώπους μέσα από το γέλιο. Ζητάμε να σεβαστείτε το πένθος μας αυτή τη στιγμή και σας καλούμε να θυμόμαστε μαζί την αγάπη και το γέλιο που χάρισε ο Μπομπ στον κόσμο» αναφέρει η οικογένειά του.