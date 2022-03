Ariana DeBose: Η πρώτη μαύρη Λατίνα και ανοιχτά queer που κερδίζει Οσκαρ

Η Ariana DeBose κέρδισε το Οσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου στην 94η τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ, που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (27/3) στο Dolby Theatre στο Λος Aντζελες. Η DeBose κέρδισε το βραβείο για τον ρόλο της στο ριμέικ του μιούζικαλ «West Side Story», το οποίο σκηνοθετεί ο Steven Spielberg. Η ηθοποιός υποδύεται τον βασικό ρόλο της Ανίτα, την οποία ερωτεύεται μέλος της λευκής νεανικής συμμορίας των Τζετς. Η ίδια όμως είναι η αδερφή του Πορτορικανού αρχηγού της αντίπαλης συμμορίας των Sharks.

Στην πρωτότυπη ταινία την Ανίτα υποδυόταν η Rita Moreno, η οποία κέρδισε επίσης το Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για τον ρόλο το 1962. Η DeBose, σύμφωνα με τον Guardian, μίλησε με θέρμη για τη Moreno, λαμβάνοντας το χειροκρότημα όλων: «Είμαι τόσο ευγνώμων, η Anita σου άνοιξε το δρόμο για πολλές Anita σαν εμένα και σε αγαπώ». «Τώρα καταλαβαίνετε γιατί η Anita λέει “Θέλω να είμαι στην Αμερική”, γιατί ακόμη και σε αυτόν τον κουρασμένο κόσμο που ζούμε, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και αυτό είναι ένα πραγματικά ενθαρρυντικό πράγμα αυτή τη στιγμή», συνέχισε η DeBose.

Στο τέλος της ομιλίας της, η 31χρονη ηθοποιός αφηγήθηκε τα πρώτα της χρόνια ως επίδοξη ερμηνεύτρια. «Φανταστείτε αυτό το κοριτσάκι στο πίσω κάθισμα ενός λευκού Ford Focus, κοιτάξτε το στα μάτια», είπε. «Βλέπεις μια ανοιχτά queer έγχρωμη γυναίκα, μια Αφρολατίνα, που βρήκε τη δύναμή της στη ζωή μέσα από την τέχνη. Και αυτό είναι, νομίζω, αυτό που είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε».

Σε όποιον «έχει αμφισβητήσει ποτέ την ταυτότητά σας» πρόσθεσε, «υπάρχει, πράγματι, μια θέση για εμάς».

Λίγα λόγια για την Ariana DeBose

Η Ariana DeBose γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1991 είναι Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια. Εκτός από το Οσκαρ, έχει κερδίσει και ένα βραβείο BAFTA, ένα βραβείο Χρυσής Σφαίρας, ένα Βραβείο Screen Actors Guild και υποψηφιότητες για ένα βραβείο Tony και ένα βραβείο Drama League.



Η DeBose έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο διαγωνιζόμενη στο So You Think You Can Dance. Στη συνέχεια έκανε το ντεμπούτο της στο Broadway στο μιούζικαλ Bring It On: The Musical το 2011 και εμφανίστηκε σε άλλους ρόλους στο Broadway στο Motown: The Musical το 2013 και στην Pippin το 2014. Εμφανίστηκε επίσης ως The Bullet στο αρχικό καστ του Hamilton από το 2015 έως Το 2016 και ως Τζέιν στο A Bronx Tale από το 2016 έως το 2017. Το 2018, ήταν υποψήφια για το βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό σε μιούζικαλ για τον ρόλο της ως Donna Summer in Summer: The Donna Summer Musical.



Ο DeBose εμφανίστηκε επίσης στην κινηματογραφημένη σκηνική ηχογράφηση του Hamilton, η οποία κυκλοφόρησε το 2020 στο Disney+. Έπαιξε την Alyssa Greene στο The Prom (2020) του Netflix και την Emma στη μουσική κωμική σειρά του Apple TV+ Schmigadoon! (2021).