Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Γιατί αποφάσισε να κάνει διάλειμμα από την υποκριτική ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Benedict Cumberbatch - Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Ανακοίνωσε διάλειμμα στην καριέρα του

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική μετά το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» που κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες την ερχόμενη Πέμπτη (5/5)