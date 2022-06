Ολοκληρώθηκε το Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Oxbelly 2022

To Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Oxbelly 2022 πραγματοποιήθηκε στην Costa Navarino, υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγγάρη (CHEVALIER, TRIGONOMETRY), με τη συμμετοχή 13 πρότζεκτ και 14 Advisors. Ανερχόμενοι κινηματογραφιστές από όλον τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν στο σενάριο της πρώτης ή δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας τους, καθώς και να σκηνοθετήσουν μια σκηνή υπό την καθοδήγηση των πιο έμπειρων συναδέλφων τους.

Τα 13 πρότζεκτ που συμμετείχαν στο Εργαστήριο είναι:

CARISSA: Devon Delmar & Jason Jacobs (Νότια Αφρική)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Γιώργος Φουρτούνης (Ελλάδα)

BAJO RISCO: Helena Girón & Samuel M. Delgado (Ισπανία)

40 DAYS: David Gutnik & Assol Abdullina (Κιργιστάν, Ουκρανία, ΗΠΑ)

DRAMA QUEENS: Alexis Langlois, Carlotta Coco & Thomas Colineau (Γαλλία)

THE LAST TEARS OF THE DECEASED: Beza Hailu Lemma (Καναδάς, Αιθιοπία)

FILIPIÑANA: Rafael Manuel (Φιλιππίνες, ΗΠΑ)

SHIBBOLETH: Αλεξάνδρα Ματθαίου (Κύπρος, Ελλάδα)

ELEPHANTS IN THE FOG: Abinash Shah (Νεπάλ)

MORE PERFECT: Jeannie Sui Wonders (ΗΠΑ)

MOLLY & ALPHA: Αλίκη Τσακούμη (Ελλάδα, Σουηδία)

IMPERSONATOR: Andrew Norman Wilson (ΗΠΑ)

ALMOST THERE: Baer Xiao (Κίνα, Γαλλία)

Σημαντικά ονόματα

Μαζί με την Αθηνά-Ραχήλ Τσαγγάρη, οι Advisors για το 2022 ήταν οι: Michael Almereyda (TESLA), Janicza Bravo (ZOLA), Willem Dafoe (THE NORTHMAN), Naomi Foner (VERY GOOD GIRLS), Annemarie Jacir (WAJIB), Chulpan Khamatova (PETROV’S FLU), Dennis Iliadis (DELIRIUM), Stephanie Laing (FAMILY SQUARES), Olivier Père (Executive Director / Cinema & Director of film acquisitions, ARTE France), Aaron Ryder (ARRIVAL), Εύα Στεφανή (ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ Κ.), Dimitra Tsingou (PIG), Lulu Wang (THE FAREWELL) και Michael Weber (Founder & Director of THE MATCH FACTORY).