Η ιστορική ομιλία της Λουίζ Φλέτσερ στη νοηματική όταν βραβεύτηκε με Οσκας για την ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου» (Βίντεο)

Η Λουίζ Φλέτσερ, ηθοποιός που κέρδισε Οσκαρ για τον ρόλο της νοσοκόμας στο «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» (Στη Φωλιά του κούκου), πέθανε στο σπίτι της στη Γαλλία την Παρασκευή (23/9) σε ηλικία 88 ετών. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, David Shaul. Είπε ότι η Λουίζ Φλέτσερ πέθανε στον ύπνο της στο σπίτι της στην πόλη Montdurausse της νότιας Γαλλίας. Ο κ. Shaul δεν είπε ποια ήταν η αιτία θανάτου. Η Λούις Φλέτσερ είχε κερδίσει βραβείο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως νοσοκόμα Ράτς στην ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου» το 1975 στο πλευρό του Τζακ Νίκολσον. Στην τελετή απονομής των Όσκαρ, το 1976 στο Λος Άντζελες, η Φλέτσερ είχε απευθυνθεί στους τηλεθεατές και στη νοηματική, μια στιγμή που θεωρείται από τις πιο ιστορικές της Ακαδημίας.

Η Εστέλ Λουίζ Φλέτσερ (1934-) (αγγλικά: Estelle Louise Fletcher) ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Περισσότερο γνωστή έγινε για τον ρόλο της στην ταινία «Στη φωλιά του κούκου», για τον οποίον βραβεύτηκε κιόλας με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, BAFTA και Χρυσή Σφαίρα. Η Λουίζ Φλέτσερ γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1934, στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμας. Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς της, επίσης και οι δύο γονείς της ήταν κωφοί. Ο πατέρας της ίδρυσε πάνω από 40 εκκλησίες για κωφούς στην Αλαμπάμα.

Αφού έβαλε σε αναμονή την καριέρα της για χρόνια για να μεγαλώσει τα παιδιά της, η Φλέτσερ ήταν στα 40 της και ελάχιστα γνωστή όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο απέναντι στον Τζακ Νίκολσον στην ταινία «Στη φωλιά του κούκου» του 1975 του σκηνοθέτη Μίλος Φόρμαν, ο οποίος είχε θαυμάσει τη δουλειά της τον προηγούμενο χρόνο στην ταινία «Κλέφτες σαν εμάς» του Ρόμπερτ Άλτμαν.