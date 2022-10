Νύχτες Πρεμιέρας: Στην «Επιστροφή στη Σεούλ» το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας

Η ταινία «Επιστροφή στη Σεούλ» του Ντέιβι Τσου κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας κατά την τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/10) στον κινηματογράφο Ιντεάλ, όπου έγινε η απονομή των βραβείων στα τρία διαγωνιστικά τμήματα της φετινής διοργάνωσης (Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, Τμήμα Ντοκιμαντέρ και Τμήμα Ταινιών Μικρού Μήκους). Με μια στοχαστική, αλλά συνάμα περίτεχνη, αφήγηση που ξεδιπλώνεται σε ελλείψεις, ο Ντέιβι Τσου στην «Επιστροφή στη Σεούλ», ανακαλεί γνώριμους κώδικες της ταινίας ενηλικίωσης και υπογράφει μια πανανθρώπινη σονάτα για όσα μας καθορίζουν κι όσα νομίζουμε πως θέλουμε αλλά ποτέ μας δεν θα γίνουμε.

Η κριτική επιτροπή στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποτελούνταν από τον βραβευμένο με Χρυσή Αρκτο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Ναντάβ Λαπίντ (πρόεδρος), την κριτικό θεάτρου Λουίζα Αρκουμανέα, τον ηθοποιό Αρνό Βαλουά, την παραγωγό Ντιάνα Ελμπόμ και τον πρόεδρο του δικτύου Europa Film Festivals Αλέξις Ζουνκόζα. Το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών απονεμήθηκε στην ταινία «1976» της Μανουέλα Μαρτέλι. Το Βραβείο Σεναρίου δόθηκε στους Σαΐμ Σαντίκ και Μάγκι Μπριγκς για το «Joyland». Η ταινία «Μπλε Καφτάνι» (The Blue Caftan) της Μαριάμ Τουζανί κέρδισε το Βραβείο Κοινού Fischer, καθώς και το Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ).

Το Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στο «Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία» (All the Beauty and the Bloodshed) της Λόρα Πόιτρας που αφηγείται την ταραχώδη ζωή και το έργο της κορυφαίας φωτογράφου Ναν Γκόλντιν. Ταυτόχρονα, όμως, καταγράφει τον επίμονο αγώνα της να ξεσκεπάσει την δυναστεία μεγιστάνων φαρμακοβιομηχάνων που κρυβόταν πίσω από τη θανατηφόρα επιδημία οπιοειδών OxyContin η οποία στοίχισε τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Η ταινία κέρδισε το Χρυσό Λέοντα στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας.

Στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, το Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας απονεμήθηκε στο «5 p.m. Seaside» του Βάλεντιν Στέισκαλ. Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής- Αργυρή Αθηνά δόθηκε στην ταινία «Μάγμα» της Λίας Τσάλτα, «μια ιδιαίτερη και υποβλητική ταινία» σύμφωνα με την επιτροπή, που «υπηρέτησε περίτεχνα και με καλλιτεχνική ακρίβεια ένα είδος δύσκολο, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα». Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Θανάση Τρουμπούκη για την ταινία «Under the lake», Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου δόθηκε στον Θάνο Τοκάκη για την ταινία «Tokakis ή What's my Name». Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 Ευρώ με την υποστήριξη της Σχολής Σεναρίου του ΑΝΤ1. Επίσης, η Μελίνα Λουκανίδου για την ταινία «Φωτοευαισθησία» κέρδισε την υποτροφία της Σχολής Σεναρίου του ΑΝΤ1. Το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας απονεμήθηκε στον Αντώνη Τσιοτσιόπουλο για την ταινία «5 p.m. Seaside» του Βάλεντιν Στέισκαλ, και το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στη Λένα Παπαληγούρα για την ταινία «Airhostess-737» του Θανάση Νεοφώτιστου.

Το Onassis Award δόθηκε στο «Pendulus» του Δημήτρη Γκότση. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ που προσφέρει το Onassis Culture. Η επιχορήγηση προσφέρεται σε κάθε σκηνοθέτη/-ιδα για την ανάπτυξη του σεναρίου της μικρού ή μεγάλου μήκους ταινίας του/της.