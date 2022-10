Πέθανε η μητέρα του Σον Πεν, Αϊλίν Ράιαν: Ποια ήταν η θρυλική ηθοποιός - Η ζωή και οι ρόλοι της

Η Αϊλίν Ράιαν πέθανε την Κυριακή (9/10) σε ηλικία 94 ετών στο σπίτι της στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της διάσημης οικογένειας της σταρ, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου της. Θα γινόταν 95 ετών αργότερα αυτόν τον μήνα, συγκεκριμένα στις 16 Οκτωβρίου. Η θρυλική ηθοποιός ήταν μητέρα των ηθοποιών Σον Πεν, 62 ετών, και Κρις Πεν, που πέθανε το 2006 σε ηλικία 40 ετών, καθώς και του μουσικού Mάικλ Πεν, 64 ετών. Οπως αναφέρει η Daily Mail, η Αϊλίν Ράιαν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Λέο Πεν από το 1957 μέχρι τον θάνατό του το 1998, με τους δυο τους να παντρεύονται μήνες μετά τη γνωριμία τους.

Η Αϊλίν Ράιαν στην ταινία «Magnolia» (Πηγή: New Line Cinema)

Σύμφωνα με το CNN, η μητέρα του Σον Πεν εμφανίστηκε σε πάνω από 60 τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας της, όπως το «Eight Legged Freaks» το 2002 και το «Feast» το 2005. Εμφανίστηκε επίσης σε αναγνωρισμένες ταινίες όπως «Magnolia» το 1999 και το 2001 «I am Sam». Η Ράιαν εμφανίστηκε σε πολλά από τα έργα του Πεν. Στη μικρή οθόνη, κυριάρχησε σε ρόλους καλεσμένων σε εκπομπές όπως «The Twilight Zone», «Bonanza», «Little House on the Prairie», «NYPD Blue», «ER», «CSI: Crime Scene Investigation», «Private Practice», «Ally McBeal» και «Grey's Anatomy», μεταξύ πολλών άλλων.

Να σημειωθεί ότι ο Σον Πεν δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον θάνατο της μητέρας του, Αϊλίν Ράιαν.