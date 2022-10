Πέθανε η ηθοποιός Άντζελα Λάνσμπερι στα 96 της χρόνια

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, η Βρετανίδα σταρ Άντζελα Λάνσμπερι. «Τα παιδιά της Ντέιμ Άντζελα Λάνσμπερι, ανακοινώνουν με θλίψη πως η μητέρα τους πέθανε γαλήνια στον ύπνο της στο σπίτι της στο Λος Άντζελες σήμερα Τρίτη, 11 Οκτωβρίου του 2022, πέντε μόλις ημέρες πριν τα 97α γενέθλιά της» αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας. Η Λάνσμπερι είχε αποκτήσει τρία παιδιά, τρία εγγόνια και πέντε δισέγγονα. Η κηδεία της θα γίνει σε κλειστό κύκλο.

Η αγαπημένη ηθοποιός, ήταν τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες Εφιάλτης (1944), Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι (1945) και Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας (1962). Τον Νοέμβριο του 2013, έλαβε Τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά της στην 7η τέχνη. Τη δεκαετία του 1980 ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Η συγγραφέας ντετέκτιβ» (Murder She Wrote, 1984) που προβαλλόταν για 12 χρόνια και τις χάρισε 18 υποψηφιότητες για Βραβείο Έμμυ.

Ξεχωριστή θέση στη φιλμογραφία της κατέχουν επίσης οι ταινίες: Ο αλήτης και η αμαζόνα (National Velvet, 1944), Σαμψών και Δαλιδά (Samson and Delilah, 1949), Ο γελωτοποιός του βασιλέως (The Court Jester, 1956), Πόθοι στην κάψα του καλοκαιριού (The Long, Hot Summer, 1958), Γύρω μου γκρεμίστηκαν όλα! (All Fall Down, 1962), Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου (The Greatest Story Ever Told, 1965), Έγκλημα στον Νείλο (Death on the Nile, 1978) και Η πεντάμορφη και το τέρας (Beauty and the Beast, 1991). Οι ερμηνείες της στο θέατρο της χάρισαν πέντε Βραβεία Τόνι, ενώ έχει λάβει επίσης έξι Χρυσές Σφαίρες.