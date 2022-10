Ντάνιελ Κρεγκ: Ο χαρακτήρας του είναι γκέι στο νέο «Knives Out» στο Netflix

Ο χαρακτήρας του Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) στην ταινία «Knives Out» είναι μέλος της LGBTQ κοινότητας, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της ταινίας. Ο σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον και ο Κρεγκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, αποκάλυψαν ότι ο ιδιόμορφος ντετέκτιβ που ενσαρκώνει ο ηθοποιός, είναι ομοφυλόφιλος. Σύμφωνα με το Insider, μια σκηνή στο Glass Onion: A Knives Out Mystery (η συνέχεια του Knives Out του 2019) δείχνει ότι ο ντετέκτιβ Μπλανκ ζει με έναν άντρα.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου σχετικά με τη σκηνή και αν ο Μπλανκ είναι γκέι, ο Τζόνσον απάντησε: «Ναι, προφανώς είναι», αναφέρει το δημοσίευμα. «Και δεν υπάρχει κανένας άλλος στον κόσμο που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να μου φέρει περισσότερη χαρά βρισκόμενος με τον Μπενουά Μπλανκ» συνέχισε αναφερόμενος στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον εραστή του Ντάνιελ Κρεγκ στην ταινία. «Δεν είναι σπόιλερ, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει με αυτό το άτομο;», πρόσθεσε ο Κρεγκ.

Η ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς η νέα ιστορία θέλει τον ήρωα να βρίσκεται σε ένα ελληνικό νησί για να εξιχνιάσει τον θάνατο ενός δισεκατομμυριούχου. Το Glass Onion: A Knives Out Mystery, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.