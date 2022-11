Οταν το Χόλιγουντ κάνει λάθη! 9+1 ταινίες που οι σκηνοθέτες έκαναν τρανταχτές... γκάφες (Φωτογραφίες - Βίντεο)

Συμβαίνει ακόμη και στις καλύτερες ταινίες του Χόλιγουντ. Οσο καλό και να είναι το ρακόρ, όλο και κάποιο λάθος θα ξεφύγει. Ειδικά σε κινηματογραφικές ταινίες εποχής, υπάρχουν περιπτώσεις που τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο, με αντικείμενα να εμφανίζονται από το… μέλλον και βίντεο τύπου «Fails you missed» ή «all went wrong» να γίνονται αμέσως viral στα social media. Ακόμα και σε ταινίες της «Χρυσής Εποχής» του Χόλιγουντ, έχουν σημειωθεί διάφορες γκάφες, με τη σχετική λίστα να μην έχει τελειωμό. Από τον συγκεκριμένο κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε οι τηλεοπτικές σειρές. Ακόμα και στο πολυσυζητημένο Game of Thrones το καφεδάκι των Starbucks δίπλα στη Ντενέρις στον τελευταίο κύκλο έκανε... μπαμ!

Ακολουθούν 9+1 χαρακτηριστικά παραδείγματα με λάθη σε κινηματογραφικές ταινίες που είτε βγάζουν... μάτι ή απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή από τον θεατή για να γίνουν αντιληπτά.

Ο κόκκινος κουρσάρος (The Crimson Pirate)

... ή αλλιώς «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Πολλές δεκαετίες πριν από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» και την περσόνα Τζακ Σπάροου, ο «Κόκκινος Κουρσάρος» διατηρούσε τα πρωτεία στην κωμωδία με θέμα τους πειρατές στην Καραϊβική.

Στην ταινία του 1952 ο θρυλικός Μπαρτ Λάνκαστερ, μαζί με τον αδελφικό του φίλο, Νικ Κράβατ, δεν σταματούν τα ακροβατικά (σ.σ. να ‘ναι καλά η προϋπηρεσία στο τσίρκο) για να βγουν αλώβητοι από τις περιπέτειες. Καθώς η δράση εξελίσσεται Λάνκαστερ και Κράβατ βρίσκονται σε ένα αερόστατο με προορισμό το πλοίο τους. Έλα, όμως, που στο βάθος υπάρχει ένα λευκό κρουαζιερόπλοιο. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αφήγηση τοποθετείται στην Καραϊβική στα τέλη του 18ου αιώνα, μάλλον κάτι ξέφυγε από την παραγωγή, φθάνοντας μέχρι τη σκοτεινή οθόνη.

Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων (North by Northwest)

… ή αλλιώς «από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια». Η Eva Marie Saint έχει το δάκτυλο στη σκανδάλη και ετοιμάζεται να πυροβολήσει. Ο Γκάρι Γκραντ προσπαθεί να την αποτρέψει. Στο βάθος ένα από τα παιδιά έχει ήδη κλείσει τα αυτιά του, καθώς ξέρει τι θα ακολουθήσει πριν αυτό συμβεί εντός δευτερολέπτων μπροστά στα μάτια του θεατή. Λεπτομέρεια που ξέφυγε από τον μετρ του τρόμου Άλφρεντ Χίτσκοκ σε αυτήν την ταινία του 1959...

Pretty Woman

… ή αλλιώς «να φάω αλμυρό ή γλυκό;» Στην ταινία της Disney που έσπασε τα ταμεία, όταν βγήκε στους κινηματογράφους το 1990, η Βίβιαν (Τζούλια Ρόμπερτς) αρχίζει να τρώει ένα κρουασάν. Στην επόμενη δαγκωνιά το κρουασάν γίνεται... τηγανίτα. «Λεπτομέρεια» θα πει κάποιος σε αυτήν τη σύγχρονη μεταφορά του παραμυθιού «Σταχτοπούτα», που έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και έκανε την Τζούλια Ρόμπερτς αστέρι πρώτου μεγέθους στο Χόλιγουντ.

Pulp Fiction

… ή αλλιώς είχαν Άγιο... Ιεζεκιήλ! Στην κλασική ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο στη σκηνή με τον Τζον Τραβόλτα (Vincent) και τον Σάμιουελ Τζάκσον (Jules) οι τρύπες από τις σφαίρες υπάρχουν στον τοίχο πριν ανοίξει η πόρτα και ξεκινήσει το πιστολίδι.

Braveheart

... ή αλλιώς «όταν έχεις αυτοκίνητο, τι το θες το άλογο;». Ο William Wallace (Μελ Γκίμπσον) έχει στήσει με τους άνδρες του ένα ανθρώπινο «τείχος», περιμένοντας τη φάλαγγα με τα άλογα των Άγγλων. Καθώς οι καβαλάρηδες ξεχύνονται, στο background υπάρχει ένα... ξεχασμένο αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λάθη σε ταινίες εποχής.

Τιτανικός

... ή αλλιώς «πες μου ακόμη ένα παραμύθι». Ο Τζακ (Λεονάρντο ντι Κάπριο) λέει στη Ρόουζ (Κέιτ Γουίνσλετ) ότι ο πατέρας του συνήθιζε να ψαρεύει στη λίμνη Γουισότα. Ωστόσο, αυτή η λίμνη δημιουργήθηκε το 1917, όταν σχηματίστηκε ένα φράγμα στην περιοχή. Ο Τιτανικός, όμως, βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1912. Για την ακρίβεια στις 15 Απριλίου 1912 μετά από σύγκρουση με παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον της Αγγλίας προς τη Νέα Υόρκη. Όσον αφορά στην οσκαρική ταινία του Τζέιμς Κάμερον (11 παρακαλώ μαζί με Μπεν Χουρ και το τρίτο μέρος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών) η Ρόουζ καθόταν σε ένα κομμάτι ξύλου και δεν έκανε στο πλάι για να ανέβει ο Τζακ, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να παγώσει και να καταλήξει στον πάτο του Ατλαντικού...

Ο Μάγος του Οζ

... ή αλλιώς «άστα τα κοτσιδάκια σου». Σε σκηνή της ταινίας τα κοτσιδάκια που έχει Ντόροθι μακραίνουν από πλάνο σε πλάνο μαγικά...

Gladiator

Στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ ο Ρωμαίος στρατηγός Maximus Decimus Meridius (Ράσελ Κρόου) έχει γίνει πλέον Μονομάχος. Έχοντας κάνει όνομα ως «Ισπανός», πηγαίνει στη Ρώμη όπου προσπαθεί να επιβιώσει μαζί με τους συντρόφους του στο Κολοσσαίο. Στην αναπαράσταση για τη Μάχη της Ζάμας (202 π.Χ.) ένα άρμα ανατρέπεται, αποκαλύπτοντας μια κρυμμένη... φιάλη υγραερίου. Ιστορικά το έργο τοποθετείται στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. Οι φιάλες υγραερίου εμφανίζονται μόλις στα 1.800 μ.Χ.

American Sniper

Στην ταινία του 2014, σε σκηνοθεσία Κλιντ Ίστγουντ, ο Bradley Cooper έχει γυρίσει από το Ιράκ πίσω στην οικογένειά του. Ο «Ελεύθερος Σκοπευτής» κρατά στην αγκαλιά του ένα μωρό, το οποίο κάνει «μπαμ» ότι είναι πιο ψεύτικο και από κούκλα σε παιχνιδάδικο.

Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά

... ή αλλιώς και ο καμεραμάν έχει ψυχή. Στο Χόγκουαρντς Ντράγκο Μαλφόι και Χάρι Πότερ είναι αντιμέτωποι σε μονομαχία. Στα highlights η στιγμή που ο Χάρι αρχίζει τα ερπετικά, αφήνοντας «παγωτό» τον καθηγητή Σνέιπ σε ένα πρώτο... spoiler της σύνδεσης 5G με τον Βόλντεμορτ ως έμψυχος Πεμπτουσιωτής. Μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτήν τη μονομαχία αρκεί για να γίνει αντιληπτός ο εικονολήπτης. Τι να κάνει το παληκάρι, ήθελε να βρίσκεται στην πρώτη θέση για να βλέπει καλύτερα τη μονομαχία...