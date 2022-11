Avatar: The Way of Water - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας

Κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό τρέιλερ της ταινίας «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον. 13 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επέστρεψαν στους ρόλους τους ως Τζέικ και Νεϊτίρι και ζουν με την οικογένειά τους η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας. Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη ενώ πρωταγωνιστές είναι οι Κέιτ Γουίνσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ.

Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα μολονότι ο θρυλικός σκηνοθέτης έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μην σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες της σειράς. Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.