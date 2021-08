Μετά από από 65 χρόνια, η Καμίλ Μπράουν γίνεται η πρώτη μαύρη διευθύντρια και χορογράφος του Broadway. H Μπράουν θα αναλάβει την παραγωγή των For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When The Rainbow is Enuf στο Broadway το 2022. Η ξεχωριστή ματιά της Καμίλ θα ξεδιπλώσει επί σκηνής μια βαθιά προσωπική ιστορία επιβίωσης μέσα σε έναν ρατσιστικό και σεξιστικό κόσμο, η οποία θα πλαισιωθεί μοναδικά από επτά μαύρες γυναίκες που θα αποδώσουν εξαιρετικά όλη αυτή τη διαδρομή με τραγούδι, ποίηση και ιδιαίτερες κινήσεις.

