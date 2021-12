Μαρία Κάλλας: Κακοποίηση, εκμετάλλευση, άγνωστη εγκυμοσύνη και θεωρίες για τον θάνατό της - Η άγνωστη ζωή της Ελληνίδας σοπράνο

Αποτελεί μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες με ελληνική καταγωγή τον 20ό αιώνα και το όνομα «Μαρία Κάλλας» έγινε γνωστό σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Η κορυφαία υψίφωνος, η La Divina όπως τη χαρακτήρισε το κοινό, γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη. Και στα 53 χρόνια που έζησε και έλαμψε το αστέρι της κατάφερε να δημιουργήσει πολλές θεωρίες πίσω από τον μύθο της.

Η ζωή και ο θάνατός της έχουν αποτελέσει βασικό θέμα έρευνας από πολλούς βιογράφους, και κάθε νέο βιβλίου έχει να αποκαλύψει και κάποια νέα στοιχεία βάζοντας επιπλέον κομμάτια σε αυτό το δύσκολο στη λύση, παζλ της προσωπικής της ζωής.

Με βάση τις βιογραφίες και τις έρευνες στεκόμαστε σε πέντε ξεχωριστούς τομείς από τη ζωή της που κάθε ένας παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Το «άγνωστο» παιδί με τον Ωνάση

Το 2000 κυκλοφόρησε το «Greek Fire: The Story of Maria Callas and Aristotle Onassis» εκεί που ο δημοσιογράφος Νίκολας Γκέιτζ (Νίκος Γκατζογιάννης) αναφέρεται σε μία άγνωστη εγκυμοσύνης της Μαρίας Κάλας το 1960, με το μωρό να πεθαίνει λίγες ώρες μετά τη γέννησή του λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Όπως γράφει στις 30 Μαρτίου 1960 η Κάλλας έφερε στον κόσμο έναν «κρυφό γιο», τον Omero Lengrini. Και εξηγεί πως το «Lengrini» είναι το ψευδώνυμο κάτω από το οποίο η Κάλλας έγραψε το παιδί στο νοσοκομείο, ενώ το όνομα «Ομηρος» προέρχεται από έναν θείο του Αριστοτέλη Ωνάση. Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που δείχνουν τόσο το πιστοποιητικό γέννησής του όσο και το πιστοποιητικό θανάτου του καθώς και μία και μοναδική φωτογραφία που το απεικονίζει. Μάλιστα σύμφωνα με τον συγγραφέα αυτή τη φωτογραφία η Κάλλας την είχε πάντα μαζί της. Αν και πολλοί έχουν αμφισβητήσει τα όσα αναφέρει ο Γκέιτζ, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν το γεγονός για το παιδί που έχασε μέσα σε μία ημέρα.

Κακοποίηση από τον Ωνάση

Στη βιογραφία της που κυκλοφόρησε μέσα στο 2021, «Cast a Diva: The Hidden Life of Maria Callas» και υπογράφεται από την Lyndsy Spence, παρουσιάζονται και άλλες άγνωστες πτυχές από τη ζωή της Κάλλας ειδικά για τη σχέση που είχε με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Αυτό που προκύπτει είναι πως ο Έλληνας εφοπλιστής που αποτέλεσε και τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, ήταν πολλές φορές βίαιος απέναντί της σε σημείο που ίδια να μην θέλει ούτε να της τηλεφωνήσει. Όπως είχε αναφέρει η βιογράφος στον Guardian «Υπάρχουν επίσης ανατριχιαστικές πληροφορίες από το ημερολόγιο στενού φιλικού της προσώπου που περιγράφουν λεπτομερώς πώς ο Ωνάσης τη νάρκωσε, κυρίως για σεξουαλικούς λόγους. Σήμερα αυτού του είδους η πρακτική θα χαρακτηριζόταν ως date rape». Μάλιστα σε επιστολή της προς τη γραμματέα της, η Κάλλας εκμυστηρεύεται πως «Δεν θα ήθελα ο Ωνάσης να μου τηλεφωνήσει και να αρχίσει ξανά να με βασανίζει»!

Εξαπάτηση από τον Μενεγκίνι

Στο ίδιο βιβλίο υπάρχουν αποκαλύψεις και για τις σχέσεις της με τον σύζυγό της, τον Ιταλό βιομήχανο, Τζιοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι. Επίσης σε επιστολές προς τη γραμματέα της που επικαλείται η συγγραφέας η Κάλλας αναφέρει «Ο σύζυγός μου με παρενοχλεί ακόμα, παρότι μου έκλεψε πάνω από τη μισή περιουσία μου, μεταφέροντας τα πάντα στο όνομά του μετά τον γάμο μας… Υπήρξα ανόητη… που τον εμπιστεύτηκα». Παράλληλα τον χαρακτηρίζει ως «παράσιτο» που «περνιέται για εκατομμυριούχος ενώ δεν έχει δεκάρα». Ωστόσο η οικογένεια του Ιταλού και συγκεκριμένα τα 11 αδέλφια του δεν την είχαν αποδεχθεί θεωρώντας πως στόχευε στα χρήματά του ενώ την κατηγορούσαν και για την εμφάνισή της

Κακές σχέσεις με την οικογένεια της

Η οικογένεια της Μαρίας Κάλλας και οι σχέσεις που είχε μαζί της αποτελούσε πάντα ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας από τους βιογράφους της. Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα η Κάλλας ήταν δυσαρεστημένη με τη μητέρα της η «οποία εργάστηκε ως πόρνη κατά τη διάρκεια του πολέμου, συνεργαζόμενη με ναζί στρατιώτες, στους οποίους προσπάθησε να προωθήσει και την ίδια την κόρη της» σύμφωνα με τη βιογράφο Lyndsy Spence. Όπως έχει γραφτεί η ίδια δεν συγχώρεσε ποτέ πως γέννησε κορίτσι ενώ η ίδια η Κάλλας είχε απαντήσει κάποτε πως θα την αγαπούσε αν είχε σταθεί ως πραγματική μητέρα. Αλλά και με τον πατέρα της επίσης δεν υπήρχε καλή σχέση. Σύμφωνα με τη συγγραφέα ο Γιώργος Καλογερόπουλος : «Της έγραψε ένα γράμμα, προσποιούμενος ότι πέθαινε σε ένα νοσοκομείο απόρων, στην προσπάθεια να της αποσπάσει χρήματα. Στην πραγματικότητα, είχε μια ελαφρά ασθένεια». Η Κάλλας ίδια είχε γράψει: «Έχω βαρεθεί τον εγωισμό και την αδιαφορία των γονιών μου απέναντί ​​μου… Δεν θέλω άλλη σχέση. Ελπίζω οι εφημερίδες να μην τους ανακαλύψουν. Τότε θα μετανιώσω πραγματικά, που τους είχα γονείς».

Image H Μαρία Κάλλας με τον αστέρα της όπερας Ρενάτο Σιόνι (δεξιά) στην παράσταση Τόσκα στη Βασιλική Όπερα του Κόβεντ Γκάρντεν, στο Λονδίνο, στις 5 Ιουλίου 1965 (πηγή: AP Photos)

Ήταν αυτοκτονία ο θάνατός της;

Η Μαρία Κάλλας έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977 και σύμφωνα με την επίσημη ιατρική έκθεση ο θάνατός της οφειλόταν σε καρδιακή ανακοπή. Από τότε είχε αναπτυχθεί φημολογία που έκανε λόγο για αυτοκτονία, ωστόσο μία νέα έρευνα πριν από περίπου 10 χρόνια απέρριψε την εκδοχή να είχε πάρει υψηλή δόση βαρβιτουρικών επειδή της στοίχισε o χωρισμός από τον Αριστοτέλη Ωνάση. Σύμφωνα με τους Franco Fuss και Nico Paolillo που έκαναν τη σχετική έρευνα και παρουσίασαν στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, πέθανε από μια εκφυλιστική ασθένεια που επηρέασε τις φωνητικές της χορδές. Οι δύο φωνίατροι ανέλυσαν επίσης και τα τελευταία βίντεο της Κάλλας, στα οποία ήταν εμφανής και η μυϊκή χαλάρωση που είχε υποστεί, αφού ο θώρακας της δεν διατεινόταν κατά τη διάρκεια των αναπνοών. Η Κάλλας ήταν 53 ετών όταν πέθανε, η κηδεία της έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου της οδού Ζωρζ Μπιζέ στο Παρίσι. Αποτεφρώθηκε και δύο χρόνια αργότερα η τέφρα της σκορπίστηκε τη θάλασσα ανοιχτά της Αίγινας.