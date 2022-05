Το εικαστικό δίδυμο των Hypercomf και το designer duo The New Raw είναι οι δημιουργοί με τους οποίους εγκαινιάζει o οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών και designers στο νησί της Τήλου. To πρόγραμμα διερευνά στην πράξη τις δυνατότητες της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και τις απτές λύσεις που δύναται να προσφέρει η τέχνη σε ζητήματα σχετικά με την κυκλική οικονομία, τη βιωσιμότητα, την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.



Το δημιουργικό έργο των Hypercomf και των The New Raw είναι διαθεματικό και συνδυάζει την έρευνα, τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και την εκπαίδευση με την καλλιτεχνική πρακτική. Οι δημιουργίες και τα projects τους άπτονται άμεσα ζητημάτων βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας, ενώ η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση υλικών αποτελούν κεντρικές έννοιες στην πρακτική τους. Οι δημιουργοί κατά τη συμμετοχή τους στο artist residency θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζεται στον νησί, να μελετήσουν την αλυσίδα διαχείρισης και το σύστημα διαλογής και να δημιουργήσουν νέα, πρωτότυπα έργα από μη ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, τα οποία συγκεντρώνονται καθημερινά στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου. Οι δύο δημιουργικές ομάδες θα έρθουν, επίσης, σε επαφή με την τοπική κοινότητα καθώς και την ιστορία, τη χειροτεχνία και τις λαογραφικές παραδόσεις του νησιού. Μέσα από open studio days και εκπαιδευτικά εργαστήρια για τους κατοίκους και τα παιδιά του νησιού, θα επιδιώξουν την κατανόηση των οικολογικών ζητημάτων επιστρατεύοντας τις δημιουργικές δυνατότητες και τα εργαλεία που προσφέρει η τέχνη.

Πηγή: Polygreen Culture & Art Initiative



To πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του PCAI πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας τoυ ομίλου Polygreen με τον Δήμο Τήλου. To Just Go Zero Tilos είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο αναπτύσσει λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν συλλογή και διαχείριση υλικών καθώς και προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, η Τήλος φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα.



O ιδρυτής και διευθυντής του PCAI και CEO της Polygreen, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, σημειώνει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς η τέχνη γίνεται επιστέγασμα τoυ ολοκληρωμένου προγράμματος κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων που έχουμε αναπτύξει και το οποίο εφαρμόζεται ήδη με πρωτοφανή επιτυχία στο νησί της Τήλου».



Η καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI και επιμελήτρια του residency, Κίκα Κυριακάκου, αναφέρει: «Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών είναι να διερευνήσουμε πιθανές περιβαλλοντικές λύσεις με όχημα τη σύγχρονη τέχνη και το design, πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Τήλου».