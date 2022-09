Sheltered Gardens: Η πρωτότυπη υβριδική έκθεση του PCAI σε συνεργασία με τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Το Sheltered Gardens είναι ένα πρωτότυπο, υβριδικό εικαστικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 35 διεθνείς καλλιτέχνες, συγγραφείς και performers. Έχοντας ως αφετηρία το ομώνυμο ποίημα της Η.D. Sheltered Garden (1916) και με κεντρικό άξονα τον Βοτανικό Κήπο I. & Α. Ν. Διομήδους, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους Βοτανικούς Κήπους της Μεσογείου, το πολυμεσικό πρόγραμμα του PCAI συμπεριλαμβάνει μια σειρά από νέες αναθέσεις και performances.

Εγκαίνια: Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, 16.00-19.00

Διάρκεια έκθεσης στον Κήπο: 22 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2022, 16.00-19.00

Διάρκεια διαδικτυακής έκθεσης: 22 Σεπτεμβρίου - 30 Νοεμβρίου 2022 μέσω του pcai.gr

Πρόγραμμα performances στον Κήπο: 22-24 Σεπτεμβρίου

Ξεκινώντας στις 22 Σεπτεμβρίου, το Sheltered Gardens ξεδιπλώνεται μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή έκθεση, διαθέσιμη μέσω του pcai.gr, μια συλλεκτική δίγλωσση έκδοση, μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης και από ένα τριήμερο πρόγραμμα εικαστικών και χορευτικών performances στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στην Αθήνα.

Από την drag τέχνη της Sasha Velour στα punk φωτομοντάζ της Linder κι από τις σούπερ 8 ιστορίες της Chris Kraus στις λυρικές αφηγήσεις της Λήδας Παπακωνσταντίνου, η έκθεση ξεκινά σαν μια διαδικτυακή περιήγηση ανάμεσα σε αναρριχητικά φυτά, συστάδες από μπαμπού και she-shed θερμοκήπια. Κι ύστερα αποκτά φυσική υπόσταση, γίνεται performance, καταγραφή και ίχνος των οικοσυστημάτων και των προβληματικών που αναδεικνύονται στους σύγχρονους γυναικείους κήπους.

Αφετηρία και κεντρική έμπνευση του εγχειρήματος, το ποίημα Sheltered Garden (1916) της Αμερικανίδας H.D. (Hilda Doolittle), βασικής εκπροσώπου του εικονισμού. Το ποίημα ξεδιπλώνει τη σχέση της H.D. με το περιβάλλον, καθώς και τους προβληματισμούς της ως queer δημιουργού των αρχών του 20ού αιώνα.

Η σύνδεση με τη μητέρα φύση, η γαία ως μυθολογικό κομμάτι της κοσμογονίας, ο κήπος ως αρχέτυπο και οι έμφυλες ανισότητες έχουν άλλωστε αναλυθεί σε πολλά και σημαντικά έργα γυναικών συγγραφέων. Στο βιβλίο της In Search of Our Mothers’ Gardens (1983) η Αlice Walker εξέφρασε τις δικές ανησυχίες της ως Αφροαμερικανίδα δημιουργός γύρω από το παρελθόν, την τέχνη και την ταυτότητα σε μια ανήσυχη περίοδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ΗΠΑ. Το 1919, η Virginia Woolf αφιέρωσε ένα από τα πρώτα έργα της στον Βοτανικό Κήπο του Λονδίνου (Kew Gardens), ενώ οι προσωπικοί της προβληματισμοί γύρω από ζητήματα όπως η χωρικότητα και το φύλο αποτυπώθηκαν δυναμικά στο διάσημο δοκίμιό της A Room of One’s Own (1929).

Η digital και physical έκθεση Sheltered Gardens συνιστά ένα πρωτότυπο, υβριδικό περιβάλλον περιήγησης με αναφορές στην απόρριψη των άκαμπτων ορίων ταυτότητας και φυσικού χώρου της Donna Haraway (Cyborg Manifesto, 1985), εν είδει πρότασης για εναλλακτικές, δημιουργικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές αναζητήσεις σε περιόδους κρίσεων.

Vaskos, Unicorns and Their Kin, 2022, βίντεο, ήχος, χρώμα, 9’ (στιγμιότυπο).

Παραχώρηση των καλλιτεχνών και του PCAI.

Παράλληλο πρόγραμμα performances

Από τις 22 μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθούν μια σειρά από πρωτότυπες επιτελέσεις, αναγνώσεις και εργαστήρια στον Κήπο με ελεύθερη είσοδο – απαιτείται προκράτηση στη σελίδα diomedes-bg.gr.



Συμμετέχουν οι: Ίρια Βρεττού, Φοίβη Γιαννίση, Ερμίρα Γκόρο, I broke the vase, Δήμητρα Ιωάννου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Λήδα Παπακωνσταντίνου, Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου, VASKOS (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης), VIGIL (Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία & Φωτεινή Σταματελοπούλου), Θεόδωρος Χιώτης.



Επιμέλεια: Κίκα Κυριακάκου και VASKOS

Πέμπτη 22/9

16.00-17.00 Ανθώνας | I broke the vase, Αn insect in a flower in a flowerbed in a garden*

17.15-17.30 Ανθώνας | Δήμητρα Ιωάννου, ΜΕΤΑ/ΚΗΠΟΙ

17.45-18.15 Θεατράκι με κορμούς | Ερμίρα Γκόρο, Formless formation – Momentum

18.30-19.00 Θερμοκήπιο (pic nic) | Λήδα Παπακωνσταντίνου, Οικογενειακό πορτρέτο

Παρασκευή 23/9

16.00-17.30 Θεατράκι με κορμούς | VIGIL, Guards (Δέσποινα Σανιδά Κρεζία & Φωτεινή Σταματελοπούλου)

17.30-18.00 Ξέφωτο αντλιοστάσιο | VASKOS, Μια εκδρομή στην εξοχή (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης)

18.00-18.30 Θερμοκήπιο (pic nic) | Φοίβη Γιαννίση, Το Σικ Παριζιέν

18.30-19.00 Ξέφωτο αντλιοστάσιο | Ίρια Βρεττού, This bush is a feeling

Σάββατο 24/9

16.00-18.00 Ανθώνας | Χρυσάνθη Κουμιανάκη, The stage is empty*

18.00-18.30 Ανθώνας | Θεόδωρος Χιώτης, Τα τείχη πέφτουν*

18.30-19.00 Θεατράκι με κορμούς | Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου, Bad Fruit

* περιπατητική επιτέλεση / walking performance.

Kathleen Hanna & the Julie Ruin, Girls Like Us, 2013, video song, από το Julie Ruin άλμπουμ Run Fast, 3'37", βίντεο των Jenn Harris & Jimmy Gribbin (στιγμιότυπο). Παραχώρηση των Kathleen Hanna και the Julie Ruin.

INFO

Διάρκεια έκθεσης στον Κήπο: 22 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2022, 16.00-19.00

Διάρκεια διαδικτυακής έκθεσης: 22 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2022 μέσω του pcai.gr

Πρόγραμμα performances στον Κήπο: 22-24 Σεπτεμβρίου

Αναλυτικό πρόγραμμα μέσω του pcai.gr

Βοτανικός Κήπος I. & Α. Ν. Διομήδους,

Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι, Αθήνα

Είσοδος ελεύθερη – απαιτείται προκράτηση μέσω του diomedes-bg.gr

Το τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει μεταφορά με λεωφορείο από τον σταθμό του μετρό Αγία Μαρίνα προς τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στις 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30. Η τελευταία αναχώρηση από τον Β.Κ.Δ. προς το μετρό είναι στις 20.00.