Η BAT HELLAS και το glo, με αφορμή το λανσάρισμα του νέου HYPER X2, επιστρέφουν για ένα Party Redefined.

Πώς θα όριζες το τέλειο party; Τι υλικά θα πρόσθετες σε μια βραδιά που θες να σου μείνει αξέχαστη; Ποιες εμπειρίες γεμίζουν τον δικό σου προσωπικό χάρτη στιγμών; Είσαι έτοιμος/η για ένα party που τα ορίζει όλα από την αρχή;

Η BAT HELLAS και το glo, με αφορμή το λανσάρισμα του νέου HYPER X2, επιστρέφουν με μια multilayered εμπειρία, που έρχεται να επαναπροσδιορίσει τη διασκέδαση, την ηλεκτρονική μουσική, το χορό, και την τέχνη, με νέο πάθος.

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 στις 20.00, ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Αθήνας, ο Πολυχώρος Ω2 του Ωδείου Αθηνών, μεταμορφώνεται για να φιλοξενήσει ένα Party Redefined.

Εκεί, με σύνθημα “Party your way”, σε μια εκδήλωση κατόπιν προσκλήσεως, υποδεχόμαστε το πιο αντισυμβατικό κοινό της πόλης για να ορίσει από την αρχή το πάρτι με το δικό του τρόπο, σε ένα launch εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχεις ζήσει έως τώρα.

Πιο συγκεκριμένα, για μία νύχτα, το Ωδείο Αθηνών μεταμορφώνεται και φιλοξενεί ένα μουσικό stage, ένα art stage, τρεις ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ένα guest DJ collective, πέντε all star mixologists, έναν κορυφαίο εικαστικό σε live art installation, live acts, ειδικά διαμορφωμένα lounge areas και social spots, που θα δημιουργούν curated περιβάλλοντα για νέες στιγμές, νέες εμπειρίες, νέες απολαύσεις που θα θέλεις να μοιραστείς.

Τα acts αναλυτικά

Music Redefined

Best 92,6

Την κεντρική σκηνή του event αναλαμβάνει ο best 92.6 με τρεις κορυφαίες ραδιοφωνικούς παραγωγούς του στα decks, τις Μαρία Παπιδάκη, Εύη Σιδηροπούλου, Κλεοπάτρα Φυντανίδου.

Street Outdoors

Η ομάδα του Street Outdoors στήνει τη δική της dance εμπειρία, αυτήν τη φορά indoors καταλαμβάνοντας τη μουσική σκηνή του Ωδείου σε ένα set διαφορετικό από τα άλλα.. Οι Street Outdoors δημιουργήθηκαν το 2012 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα αποτελούν το μεγαλύτερο οpen air, mobile event της χώρας, στήνοντας parties σε διαφορετικά υπαίθρια αστικά locations από τη Βαρβάκειο Αγορά μέχρι τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μέχρι στιγμής έχει διοργανώσει πάνω από 50 μεγάλα events στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και αλλου, φιλοξενώντας πάνω από 250 καλλιτέχνες της διεθνούς και εγχώριας dance σκηνής και πάνω από 60.000 επισκέπτες. Έρχονται στη σκηνή του Ωδείου για να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που διασκεδάζουμε.

Art Redefined

Καθ’όλη τη διάρκεια της βραδιάς ο διακεκριμένος Έλληνας εικαστικός Παύλος Τσάκωνας, θα ζωγραφίζει live ένα πρωτότυπο έργο μεγάλης κλίμακας με θέμα Redefined. Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει την πόλη μας και το οποίο θα συζητηθεί. Στη δουλειά του συναντάμε κυρίως ζωγραφικά μέσα που αναπτύσσονται σε διαφορετικά μεγέθη και επιφάνειες, ενώ τα θέματά του εξερευνούν ένα ευρύ φάσμα αντιθετικών εννοιών, αναφορών και πηγών. Πέρα από τις ατομικές εκθέσεις του, δραστηριοποιείται στην παγκόσμια σκηνή δημόσιας τέχνης ζωγραφίζοντας τοιχογραφίες μεγάλης κλίμακας. Από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του, τα δύο χέρια σε στάση προσευχής στην οδό Πειραιώς.

Taste Redefined

Η γεύση δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την πολυεπίπεδη και πολυαισθητηριακή εμπειρία. Έτσι, για τις ανάγκες της βραδιάς, μια all star ομάδα από πέντε κορυφαίους mixologists της πόλης, που έρχονται στο Ωδείο από μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα bar της Αθήνας, θα προσφέρουν στο bar μια σειρά από μοναδικά signature cocktails rede

Πάρε την πρόσκλησή σου εδώ: https://www.discoverglo.gr/x2-event

#Partyredefinedyourway

Join us & Redefine your way