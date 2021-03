Το Facebook ετοιμάζει έκδοση του Instagram για παιδιά κάτω των 13 ετών

Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων πως η ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής εργάζεται σε μια έκδοση που θα απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Όπως φαίνεται, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση να γίνει, αλλά στόχος του Instagram είναι να προσεγγίσει πιο επίσημα αυτά τα κοινά, με όποιες αλλαγές απαιτούνται για να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον.

Facebook is building an Instagram for children under the age of 13, based on internal docs and interview with @mosseri. My latest with @CraigSilverman.https://t.co/eeCBDQpUHK