Πρώτη ματιά στο gameplay του νέου Lord of the Rings: Gollum videogame

Το The Lord of the Rings: Gollum είναι το επόμενο videogame που θα βασίζεται στο γνωστό και δημοφιλές franchise και για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς θα προσφέρει. Η Daedalic Entertainment, ομάδα που έχει την ευθύνη ανάπτυξής του, δημοσίευσε σε συνεργασία με τον εκδότη Nacon ένα σύντομο δείγμα γραφής που αποκαλύπτει το πως θα κινείται ο χαρακτήρας, αλλά και ένα μέρος του μεγάλου και «σκοτεινού» κόσμου του.

Το The Lord of the Rings: Gollum θα μας δώσει τη δυνατότητα να χειριστούμε το χαρακτήρα του Gollum/Smeagol και να ακολουθήσουμε την ιστορία του J.R.R. Tolkien μέσα στο Dark Tower. Με τη χρήση σχετικών κινήσεων stealth, ο πρωταγωνιστής θα πρέπει να αποφύγει αντιπάλους, να σκαρφαλώσει σε διάφορες μεριές του κόσμου και να αποφύγει τις μάχες. Σε κρίσιμες αποφάσεις θα κληθεί να δράσει είτε ως Gollum είτε ως Smeagol, εκμεταλλευόμενος τα χαρακτηριστικά κάθε μίας από τις δύο προσωπικότητες.

Το The Lord of the Rings: Gollum θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2022 για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X και Xbox Series S.